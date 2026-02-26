“Real Madrid” “Arsenal”ın futbolçusu ilə bağlı sorğu göndərib

“Real Madrid” “Arsenal”ın mərkəz müdafiəçisi Qabriel Maqalyaeslə bağlı məlumat istəyib.
İdman.Biz bu barədə TEAMtalk-a istinadən xəbər verir.
Mənbənin məlumatına görə, “Kral Klubu”na dərhal məlumat verilib ki, “topçular” 28 yaşlı futbolçunu satmaq niyyətində deyil. “Arsenal” komandanı Avropanın ən güclülərindən birinə çevirməyə davam etmək istəyir və buna görə də aparıcı oyunçularını buraxmaq istəmir.
Bu mövsüm Maqalyaes bütün yarışlarda 32 oyunda meydana çıxıb, dörd qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 75 milyon avrodur.