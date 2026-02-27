27 Fevral 2026
Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsinin mümkün cütlükləri məlum olub

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 Fevral 2026 03:04
Avropa Liqasının pley-off mərhələsi başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, mümkün 1/8 final cütlükləri müəyyənləşib.

Avropa Liqası. 1/8 final oyunları:

“Lill” – “Aston Villa”/“Lion”;
“Panatinaikos” – “Midtyulland”/“Betis”;
“Ştutqart” – “Braqa”/“Porto”;
“Ferentsvaroş” – “Porto”/“Braqa”;
“Genk” – “Frayburq”/“Roma”;
“Nottingem Forest” – “Midtyulland”/“Betis”;
“Bolonya” – “Frayburq”/“Roma”;
“Selta” – “Lion”/“Aston Villa”.

Avropa Liqasının 1/8 final oyunlarının püşkatması 27 fevralda İsveçrənin Nyon şəhərində keçiriləcək. Mərasim Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da başlayacaq.

1/8 final oyunları 12 və 19 mart 2026-cı il tarixlərinə planlaşdırılıb.

İdman.Biz
