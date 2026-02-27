“Real Madrid” bilet satışından 200 milyon avrodan çox qazanıb

“Real Madrid” 2025-ci maliyyə ilində iki rekorda imza atıb.
İdman.Biz bildirir ki, klubun ümumi kommersiya gəliri 568 milyon avroya çatıb və bu, onları 500 milyon avro həddini keçən ilk klub edib. Maraqlıdır ki, “Barselona” 499 milyon avro ilə yarım milyarddan cəmi bir milyon geri qalıb.
İlk 10-luğa həmçinin “Mançester Siti” (426 milyon avro), “Bavariya” (402 milyon avro), “Mançester Yunayted” (384 milyon avro), “Liverpul” (382 milyon avro), PSJ (349 milyon avro), “Arsenal” (313 milyon avro), “Tottenhem” (298 milyon avro) və “Borussiya Dortmund” (237 milyon avro) daxil idi.
“Real Madrid” həmçinin tarixdə oyundan 200 milyon avrodan çox qazanan ilk klub olub. Biletdən gəlir 222 milyon avroya çatıb.
2025-ci maliyyə ilinin ən yaxşı on klubu arasında həmçinin “Arsenal” (183 milyon avro), PSJ (175 milyon avro), “Mançester Yunayted” (155 milyon avro), “Tottenhem” (150 milyon avro), “Barselona” (150 milyon avro), “Bavariya” (147 milyon avro), “Liverpul” (138 milyon avro), “Çelsi” (105 milyon avro) və “İnter” (93 milyon avro) da yer alıb.