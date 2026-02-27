27 Fevral 2026
AZ

“Real Madrid” bilet satışından 200 milyon avrodan çox qazanıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 Fevral 2026 05:12
222
“Real Madrid” bilet satışından 200 milyon avrodan çox qazanıb

“Real Madrid” 2025-ci maliyyə ilində iki rekorda imza atıb.

İdman.Biz bildirir ki, klubun ümumi kommersiya gəliri 568 milyon avroya çatıb və bu, onları 500 milyon avro həddini keçən ilk klub edib. Maraqlıdır ki, “Barselona” 499 milyon avro ilə yarım milyarddan cəmi bir milyon geri qalıb.

İlk 10-luğa həmçinin “Mançester Siti” (426 milyon avro), “Bavariya” (402 milyon avro), “Mançester Yunayted” (384 milyon avro), “Liverpul” (382 milyon avro), PSJ (349 milyon avro), “Arsenal” (313 milyon avro), “Tottenhem” (298 milyon avro) və “Borussiya Dortmund” (237 milyon avro) daxil idi.

“Real Madrid” həmçinin tarixdə oyundan 200 milyon avrodan çox qazanan ilk klub olub. Biletdən gəlir 222 milyon avroya çatıb.

2025-ci maliyyə ilinin ən yaxşı on klubu arasında həmçinin “Arsenal” (183 milyon avro), PSJ (175 milyon avro), “Mançester Yunayted” (155 milyon avro), “Tottenhem” (150 milyon avro), “Barselona” (150 milyon avro), “Bavariya” (147 milyon avro), “Liverpul” (138 milyon avro), “Çelsi” (105 milyon avro) və “İnter” (93 milyon avro) da yer alıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsinin mümkün cütlükləri məlum olub
03:04
Dünya futbolu

Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsinin mümkün cütlükləri məlum olub

1/8 final oyunları 12 və 19 mart 2026-cı il tarixlərinə planlaşdırılıb
Avropa Liqası: “Fənərbağça” səfərdə qalib gəlsə də, mübarizəni dayandırıb
02:35
Dünya futbolu

Avropa Liqası: “Fənərbağça” səfərdə qalib gəlsə də, mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Türkiyə təmsilçisi “Fənərbağça” İngiltərənin “Nottingem Forest” klubunun qonağı olacaq
Konfrans Liqası: “Kristal Palas”, “Lex” və “AZ Alkmaar” 1/8 finala vəsiqə qazanıblar
02:05
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas”, “Lex” və “AZ Alkmaar” 1/8 finala vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB

Çexiyanın “Siqma” klubu gözlənilmədən “Lozanna”nı məğlub edib
Mamardaşvili “Liverpul”dakı rolundan məyusdur və yayda icarəyə gedə bilər — TEAMtalk
01:40
Dünya futbolu

Mamardaşvili “Liverpul”dakı rolundan məyusdur və yayda icarəyə gedə bilər — TEAMtalk

Bu mövsüm Mamardaşvili bütün yarışlarda 11 oyunda meydana çıxıb
“Mançester Siti” 2025-də Avropada əmək haqqına ən çox pul xərcləyib
01:19
Dünya futbolu

“Mançester Siti” 2025-də Avropada əmək haqqına ən çox pul xərcləyib

İlk 25 komanda sırasına “Qalatasaray” da daxil olub
“Mançester Yunayted” Kerrikin yerinə Roberto Martinesi təyin edə bilər - Ceykobs
00:57
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” Kerrikin yerinə Roberto Martinesi təyin edə bilər - Ceykobs

Hazırda “Mançester Yunayted”in baş məşqçisi Maykl Kerrikdir

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
25 Fevral 01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
26 Fevral 02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
25 Fevral 02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib