Ötən ilin ən çox gəlir əldə edən klubları məlum olub

UEFA 2025-ci maliyyə ilində ən çox gəlir əldə edən 25 klubun adını açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, 1 milyard avroluq həddi aşan yeganə komanda “Real Madrid” olub.
Reytinqə aşağıdakılar daxildir:
1. “Real Madrid” – 1,18 milyard avro.
2. “Barselona” – 989 milyon
3. “Bavariya” – 861 milyon
4. “Mançester Siti” – 855 milyon
5. “Liverpul” – 852 milyon
6. PSJ – 837 milyon
7. “Arsenal” – 822 milyon
8. “Mançester Yunayted” – 793 milyon
9. “Tottenhem” – 673 milyon
10. “Çelsi” – 585 milyon
11. “İnter” – 547 milyon
12. “Borussiya Dortmund” – 532 milyon
13. “Aston Villa” – 441 milyon
14. “Atletiko Madrid” – 433 milyon
15. “Yuventus” – 420 milyon
16. “Milan” – 411 milyon
17. “Nyukasl” - 394 milyon
18. “Bayer” - 331 milyon.
19. “Vest Hem” – 322 milyon
20. “Brayton” – 308 milyon.
21. “Kristal Palas” – 293 milyon.
22. “RB Leypsiq” – 282 milyon.
23. “Qalatasaray” – 280 milyon.
24. “Zenit” – 275 milyon.
25. “Ayntraxt Frankfurt” – 271 milyon