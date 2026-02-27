27 Fevral 2026
“Çelsi” Premyer Liqa tarixində rekord məbləğdə itkiylə üzləşib

27 Fevral 2026 08:14
“Çelsi” Premyer Liqa tarixində rekord məbləğdə itkiylə üzləşib

“Çelsi” maliyyə itkilərinə görə Premyer Liqada rekord qırıb.

İdman.Biz bildirir ki, London klubu 2025-ci maliyyə ilində 407 milyon avro zərər qeydə alıb - bu, İngiltərənin yüksək liqası tarixində ən pis göstəricidir. Avropada yalnız “Barselona” 2021-ci ildə daha çox - 500 milyon avrodan çox itirib.

İlin ən zərərli on klubuna həmçinin “Lion” (196 milyon avro), “Tottenhem” (148 milyon avro), “Marsel” (105 milyon avro), “Aston Villa” (97 milyon avro), “Nottingem Forest” (94 milyon avro), “Mançester Siti” (94 milyon avro), “Strasburq” (82 milyon avro), “Ayaks” (52 milyon avro) və “Yuventus” (50 milyon avro) daxil idi.

