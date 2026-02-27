27 Fevral 2026
Azarkeşlər Messinin üzərinə şığıdılar, ulduz futbolçu yerə yıxıldı - VİDEO

27 Fevral 2026 10:40
ABŞ-nin “İnter Mayami” ilə Ekvadorun “İndependyente del Valye” klubları arasında baş tutan yoldaşlıq oyunu vurulan qollardan əlavə azarkeşlərin meydana daxil olub Messini yıxmağı ilə yadda qalıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma “İnter Mayami” 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Görüşün taleyini 70-ci dəqiqədə penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirən Lionel Messi həll edib.

Oyunun sonlarında bir neçə Lionel Messi azarkeşi meydançaya daxil olub, futbolçudan imza qoparmağa çalışıblar, hətta onlardan biri təsadüfən Messini yerə yıxıb.

