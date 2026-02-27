Çempionlar Liqası: “Qalatasaray”ın 1/8 finaldakı rəqibi bəlli olacaq - FOTO

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü atılacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, İsveçrənin Nyon şəhərində keçiriləcək püşkatma mərasimi Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da başlayacaq.
Püşkün nəticəsinə əsasən, 1/8 cütlükləri bəlli olacaq.
Tədbirdə Liqa mərhələsini ilk "8-lik"də başa vuran komandalar səpələnmişlər, pley-offun qalibləri isə səpələnməmişlər səbətində yer alacaqlar.
Səpələnmişlər: "Arsenal", “Liverpul”, “Tottenhem”, “Çelsi”, “Mançester Siti” (hamısı İngiltərə), "Bavariya" (Almaniya), "Barselona" (İspaniya), "Sportinq" (Portuqaliya)
Səpələnməmişlər: "Real Madrid", “Atletiko Madrid” (hər ikisi İspaniya), PSJ (Fransa), "Nyukasl" (İngiltərə), "Atalanta" (İtaliya), "Bayer" (Almaniya), "Qalatasaray" (Türkiyə), "Budyo Qlimt" (Norveç).
Qeyd edək ki, 1/8 final mərhələsinin ilk oyunları martın 10-11-də, cavab matçları isə 17-18-də keçiriləcək.