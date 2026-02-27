27 Fevral 2026
AZ

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray”ın 1/8 finaldakı rəqibi bəlli olacaq - FOTO

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 Fevral 2026 10:47
61
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray”ın 1/8 finaldakı rəqibi bəlli olacaq - FOTO

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü atılacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, İsveçrənin Nyon şəhərində keçiriləcək püşkatma mərasimi Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da başlayacaq.

Püşkün nəticəsinə əsasən, 1/8 cütlükləri bəlli olacaq.

Tədbirdə Liqa mərhələsini ilk "8-lik"də başa vuran komandalar səpələnmişlər, pley-offun qalibləri isə səpələnməmişlər səbətində yer alacaqlar.

Səpələnmişlər: "Arsenal", “Liverpul”, “Tottenhem”, “Çelsi”, “Mançester Siti” (hamısı İngiltərə), "Bavariya" (Almaniya), "Barselona" (İspaniya), "Sportinq" (Portuqaliya)

Səpələnməmişlər: "Real Madrid", “Atletiko Madrid” (hər ikisi İspaniya), PSJ (Fransa), "Nyukasl" (İngiltərə), "Atalanta" (İtaliya), "Bayer" (Almaniya), "Qalatasaray" (Türkiyə), "Budyo Qlimt" (Norveç).

Qeyd edək ki, 1/8 final mərhələsinin ilk oyunları martın 10-11-də, cavab matçları isə 17-18-də keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rodriqo üçün transfer savaşı
11:43
Futbol

Rodriqo üçün transfer savaşı

Braziliyalı ulduz “Real”da ikinci planda qalmaq istəmir
“Fənərbağça” azarkeşlərindən kluba növbəti zərbə - FOTO/VİDEO
11:15
Futbol

“Fənərbağça” azarkeşlərindən kluba növbəti zərbə - FOTO/VİDEO

Hər kəs sakitcə UEFA-nın nə qərar verəcəyini gözləyir
Sergen Yalçın gecə gəzintisində iki qızla görüntüləndi - VİDEO
11:04
Futbol

Sergen Yalçın gecə gəzintisində iki qızla görüntüləndi - VİDEO

Şəkil çəkdirmək istəyən restoran əməkdaşını peşman etdi
UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü atılacaq - FOTO
10:59
Dünya futbolu

UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü atılacaq - FOTO

Pükatma mərasimi Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da start götürəcək
UEFA Avropa Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü atılacaq - FOTO
10:55
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü atılacaq - FOTO

Bu raundun matçları martın 12-si və 19-da keçiriləcək
Azarkeşlər Messinin üzərinə şığıdılar, ulduz futbolçu yerə yıxıldı - VİDEO
10:40
Futbol

Azarkeşlər Messinin üzərinə şığıdılar, ulduz futbolçu yerə yıxıldı - VİDEO

Yoldaşlıq görüşü maraqlı anlarla yadda qalıb

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
25 Fevral 01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
26 Fevral 02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
25 Fevral 02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib