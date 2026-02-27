Onananın “Mançester Yunayted”ə dönüşü tamamilə istisna edilib

“Onananın “Mançester Yunayted”ə dönüşü tamamilə istisnadır - bu variant ümumiyyətlə nəzərdən keçirilmir”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə tanımış idman jurnalisti Ben Ceykobs yazıb.
O klubdan sızan informasiyaya istinadən qeyd edib ki, Onananın “Mançester Yunayted”ə qayıdış ehtimalını tamamilə istisna edilir.
Artıq bir müddətdir ki, mətbuatda kamerunlu qapıçı Andre Onanın müqavilə ilə məxsus olduğu “Mançester Yunayted”ə geri dönəcəyi ilə bağlı iddialar dərc edilirdi.
Məlumat üçün əlavə edək ki, Andre Onana hazırda “Trabzonspor” klubunda çıxış edir.