Entoni Qordon “Arsenal” yolunda: Martinelli komandadan ayrıla bilər

“Arsenal” futbol klubu “Nyukasl”ın vingeri Antoni Qordonun transferi üçün “Liverpul” və “Mançester Yunayted”i geridə qoyaraq liderliyə yüksəlib. London təmsilçisi 25 yaşlı futbolçunun paytaxta köçməyə müsbət yanaşacağına inanır.
İdman.Biz xəbər verir ki, “topçular” bu keçid üçün 75 milyon funt sterlinq (172 milyon AZN) ödəmək niyyətindədir. Lakin “sağsağanlar” ulduz oyunçusu üçün 95 milyon funt sterlinq (218 milyon AZN) tələb edirlər.
Baş məşqçi Mikel Artetanın çoxdan bəyəndiyi Qordonun gəlişi komandanın digər vingeri Qabriel Martinellinin klubu tərk etməsi ilə nəticələnə bilər.