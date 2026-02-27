27 Fevral 2026
AZ

Osimhenin qeyri-mümkün xəyalı: “Yuventus” transferi niyə çətinləşib?

Futbol
Xəbərlər
27 Fevral 2026 15:21
92
Osimhenin qeyri-mümkün xəyalı: “Yuventus” transferi niyə çətinləşib?

“Qalatasaray” futbol klubunda icarə əsasında çıxış edən Viktor Osimhen “Yuventus”a transfer olunmaq arzusundadır. Lakin nigeriyalı hücumçunun bu istəyinin reallaşması maliyyə şərtləri baxımından demək olar ki, qeyri-mümkündür.

İdman.Biz xəbər verir ki, Osimhenin hazırkı müqaviləsində xüsusi bənd yer alıb. Əgər o, “Napoli”dən hər hansı bir A Seriyası klubuna birbaşa transfer olunarsa, “Qalatasaray”a 70 milyon avro (140 milyon AZN) məbləğində təzminat ödənilməlidir. Bu rəqəm növbəti il 50 milyon avroya (100 milyon AZN) düşsə də, hazırda “Yuventus” üçün bu keçid iqtisadi baxımdan əlçatmaz hesab edilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gəncə təmsilçisi ilk hissədə vurduğu qollarla oyunun taleyini həll etdi
Avropa Liqasında püşkatma: “Qarabağ”ın keçmiş rəqibləri 1/8 finalda üz-üzə
16:18
Dünya futbolu

Avropa Liqasında püşkatma: “Qarabağ”ın keçmiş rəqibləri 1/8 finalda üz-üzə - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu raundun matçları martın 12-si və 19-da keçiriləcək
Avropa nəhəngləri Belçikada: “Genk”in üç ulduzu skautların hədəfində
15:45
Futbol

Avropa nəhəngləri Belçikada: “Genk”in üç ulduzu skautların hədəfində

PSJ, “Çelsi” və “Mançester Siti”nin nümayəndələri Belçika klubunun gənclərini izləyib
ÇL 1/8 final cütlükləri bəlli oldu: “Qalatasaray”ın rəqibi kimdir?
15:18
Dünya futbolu

ÇL 1/8 final cütlükləri bəlli oldu: “Qalatasaray”ın rəqibi kimdir? - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Püşkün nəticəsinə əsasən, 1/8 cütlükləri bəlli olacaq
Duşan Vlahoviçdən sürpriz qərar: Hədəfi “Barselona”dır
15:09
Futbol

Duşan Vlahoviçdən sürpriz qərar: Hədəfi “Barselona”dır

Serbiya millisinin hücumçusu yayda azad agent kimi Kataloniyaya yollanmaq istəyir
Müdafiənin yeni ulduzu Murilyo: “Çelsi” və “Liverpul” yarışır
14:45
Futbol

Müdafiənin yeni ulduzu Murilyo: “Çelsi” və “Liverpul” yarışır

“Nottingem Forest”in braziliyalı müdafiəçisinin qiyməti 60 milyon funt sterlinqi keçib

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
25 Fevral 01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
26 Fevral 02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
25 Fevral 02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib