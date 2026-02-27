27 Fevral 2026
AZ

Duşan Vlahoviçdən sürpriz qərar: Hədəfi “Barselona”dır

Futbol
Xəbərlər
27 Fevral 2026 15:09
29
Duşan Vlahoviçdən sürpriz qərar: Hədəfi “Barselona”dır

“Yuventus” futbol klubunun hücumçusu Duşan Vlahoviç karyerasını “Barselona”da davam etdirməyə üstünlük verir. Serbiya millisinin üzvü Turin klubu ilə müqavilə yeniləmək barədə danışıqları dayandırıb və yayda azad agent olmağa hazırlaşır.

İdman.Biz xəbər verir ki, 26 yaşlı forvardın klubla münasibətləri yaxşı qalsa da, tərəflər yeni sözləşmə barədə ortaq məxrəcə gələ bilmirlər.

Bu vəziyyət bir çox klubu hərəkətə keçirib. Vlahoviçə “Barselona” ilə yanaşı, “Çelsi”, “Tottenhem”, “Milan”, “Bayern”, “Atletiko” və “İnter” də maraq göstərir. Lakin oyunçunun özünün əsas hədəfi Kataloniya təmsilçisidir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Osimhenin qeyri-mümkün xəyalı: “Yuventus” transferi niyə çətinləşib?
15:21
Futbol

Osimhenin qeyri-mümkün xəyalı: “Yuventus” transferi niyə çətinləşib?

“Qalatasaray”ın müqaviləsindəki 70 milyonluq maneə nigeriyalı ulduzun yolunu kəsir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt” oyununda ilk hissə başa çatıb - YENİLƏNİR
15:18
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt” oyununda ilk hissə başa çatıb - YENİLƏNİR

Tura martın 1-də yekun vurulacaq
ÇL 1/8 final cütlükləri bəlli oldu: “Qalatasaray”ın rəqibi kimdir?
15:18
Dünya futbolu

ÇL 1/8 final cütlükləri bəlli oldu: “Qalatasaray”ın rəqibi kimdir? - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Püşkün nəticəsinə əsasən, 1/8 cütlükləri bəlli olacaq
Müdafiənin yeni ulduzu Murilyo: “Çelsi” və “Liverpul” yarışır
14:45
Futbol

Müdafiənin yeni ulduzu Murilyo: “Çelsi” və “Liverpul” yarışır

“Nottingem Forest”in braziliyalı müdafiəçisinin qiyməti 60 milyon funt sterlinqi keçib
Entoni Qordon “Arsenal” yolunda: Martinelli komandadan ayrıla bilər
14:07
Futbol

Entoni Qordon “Arsenal” yolunda: Martinelli komandadan ayrıla bilər

London klubu İngiltərə millisinin üzvü üçün 75 milyon funt sterlinq ödəməyə hazırdır
Qazaxıstanda “Turan” futbol klubunu smartfon qiymətinə satırlar
13:41
Futbol

Qazaxıstanda “Turan” futbol klubunu smartfon qiymətinə satırlar

Klubun borc bataqlığında olması satış qiymətinə birbaşa təsir edib

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
25 Fevral 01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
26 Fevral 02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
25 Fevral 02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib