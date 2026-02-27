27 Fevral 2026
Coni Montiel: “Başımız dik şəkildə ayrılırıq”

Futbol
Xəbərlər
27 Fevral 2026 12:27
93
Coni Montiel: “Başımız dik şəkildə ayrılırıq”

“Başımız aşağı deyil, başımız dik şəkildə UEFA Çempionlar Liqasından ayrılırıq”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri “Qarabağ”ın futbolçusu Coni Montiel sosial şəbəkə hesabında yazıb.

27 yaşlı yarımmüdafiəçi komandasının cari mövsüm qitənin bir nömrəli klub turnirində uğulu çıxışına toxunub:

“Komanda dünyanın ən yaxşı klublarına, futbolçularına qarşı mübarizə apardı və döyüşdü. Hamımız birlikdə, eyni istiqamətdə hərəkət edərək çox vacib bir nəticə əldə etdik. Yenidən bura qayıtmaq üçün mübarizə aparacağıq. İndi isə bizi qarşıda gözləyənlər haqqında düşünməyin vaxtı çatıb”.

Qeyd edək ki, “Qarabağ” UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinədək irəliləyə bilib. Komanda bu raundda İngiltərənin “Nyukasl” klubuna uduzub - 1:6, 2:3. Ötən ilin avqustunda Ağdam təmsilçisinə transfer olan Coni Montiel noyabrda bu turnirin iştirak ərizəsinə salınıb.

