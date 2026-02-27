27 Fevral 2026
AZ

Təcavüzdə ittiham edilən futbolçu bəraət aldı

Futbol
Xəbərlər
27 Fevral 2026 13:04
67
Təcavüzdə ittiham edilən futbolçu bəraət aldı

Fransalı futbolçu Vissam Ben-Yedderə qarşı irəli sürülən təcavüz ittihamı üzrə məhkəmə işi yekunlaşıb. Prokurorluğun tələbi ilə 2025-ci ilin sentyabrında başlayan və noyabrda iki illik şərti həbs cəzası ilə nəticələnən cinayət işi apellyasiya mərhələsində ləğv edilib.

İdman.Biz “L’Equipe” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, məhkəmə sübutların yetərsizliyi səbəbindən futbolçu haqqında bəraət hökmü çıxarıb.

Qərarın elanından sonra Ben-Yedder sosial şəbəkə hesabında hisslərini bölüşüb:

“Mən hər zaman təqsirsiz olduğumu bəyan etmişəm. Ən başından bəri məni dəstəkləyən hər kəsə - ailəmə, azarkeşlərimə və ictimaiyyətə təşəkkür edirəm”.

Məhkəmə çəkişmələri səbəbindən bir müddət yaşıl meydanlardan uzaq qalan 35 yaşlı hücumçu artıq yeni klubuna transfer olunub. O, cari ilin yanvar ayında Mərakeşin “Vidad Kasablanka” klubu ilə altı aylıq müqavilə imzalayıb. Məhkəmənin son qərarından sonra təcrübəli forvardın futbol karyerasına tam fokuslanacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, Ben-Yedder karyerası ərzində “Monako”, “Sevilya” və “Tuluza” kimi klublarda çıxış edib, Fransa millisinin heyətində 19 oyuna üç qol vurub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qazaxıstanda “Turan” futbol klubunu smartfon qiymətinə satırlar
13:41
Futbol

Qazaxıstanda “Turan” futbol klubunu smartfon qiymətinə satırlar

Klubun borc bataqlığında olması satış qiymətinə birbaşa təsir edib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR
13:37
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR

Tura martın 1-də yekun vurulacaq
Onananın “Mançester Yunayted”ə dönüşü tamamilə istisna edilib
13:16
Dünya futbolu

Onananın “Mançester Yunayted”ə dönüşü tamamilə istisna edilib

Andre Onana hazırda “Trabzonspor” klubunda çıxış edir
“Qarabağ” Azərbaycan futbolunda mütləq rekorda imza atıb
13:12
Futbol

“Qarabağ” Azərbaycan futbolunda mütləq rekorda imza atıb

Azərbaycan klubları üçün məhsuldarlıq rekordu
Ukrayna klubları Aleksey Kaşuk üçün “Qarabağ”a müraciət etməyib
12:52
Futbol

Ukrayna klubları Aleksey Kaşuk üçün “Qarabağ”a müraciət etməyib

Ağdam klubunun İdarə Heyəti üzvü Asif Əsgərov məlumat verib
Coni Montiel: “Başımız dik şəkildə ayrılırıq”
12:27
Futbol

Coni Montiel: “Başımız dik şəkildə ayrılırıq”

27 yaşlı futbolçu UEFA Çempionlar Liqasında komandasının uğurlu çıxışını dəyərləndirdi

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
25 Fevral 01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
26 Fevral 02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
25 Fevral 02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib