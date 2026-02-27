Ukrayna klubları Aleksey Kaşuk üçün “Qarabağ”a müraciət etməyib

Ukrayna klubları Aleksey Kaşuk üçün “Qarabağ”a rəsmi təklif göndərməyib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Ağdam klubunun İdarə Heyətinin üzvü Asif Əsgərov məlumat verib.
“Ukraynanın heç bir klubundan A. Kaşuk üçün rəsmi transfer təklifi almamışıq”, - deyə klub rəsmisi bildirib.
Aleksey Kaşuk 2024-cü ildən “Qarabağ”ın formasını geyinir. O, bu müddətdə Azərbaycan çempionatında 67 oyunda 11 qol və 10 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Cari mövsümdə Çempionlar Liqasında 8 matçda iştirak edən futbolçu 1 qola imza atıb. Ukraynalı yarımmüdafiəçi həmin görüşlərin yalnız birində start heyətində yer alıb.
Qeyd edək ki, onun müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin iyun ayının sonuna qədərdi.