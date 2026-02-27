“Bu, inanılmazdır” - Flik “Barselona”nın baş məşqçisi kimi 100-cü oyunu barədə

“Barselona”nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik Kataloniya klubunun çalışdırıcısı kimi qarşıdan gələn 100-cü oyunundan danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis bu yubileyi komandasının “Vilyarreal”la qarşılaşacağı La Liqanın 26-cı turunda qeyd edəcək.
“Mən adətən rəqəmlərə diqqət yetirmirəm, çünki onları izləmirəm, amma “Barselona” ilə 100 oyun inanılmazdır. Dəfələrlə dediyim kimi, mənim üçün bu, gerçəkləşən bir xəyaldır. Bu, çox məsuliyyətli bir işdir, amma klubdan, oyunçularımdan və şəhərdən aldıqlarımı həqiqətən qiymətləndirirəm... Bu, həqiqətən də möhtəşəmdir və mən burada çox xoşbəxtəm. Bu gözəl klubda işləmək böyük şərəfdir.
“Barselona” məni çox dəyişdirdi. Bu, yaşamalı olduğunuz bir təcrübədir. Mən uzun müddətdir məşqçi işləyirəm, çox uzun müddətdir, həm də köməkçi olmuşam və hər təcrübə səni bir az dəyişir.
"Burada ən çox bəyəndiyim şey, gəldiyim ilk gündən özümü ailənin bir hissəsi kimi hiss etməyimdir”, - “Marca” qəzeti Flikin sözlərini sitat gətirir.
İspaniya liqasında 25 oyundan sonra “Barselona”nın 61 xalı var və turnir cədvəlinə başçılıq edir.