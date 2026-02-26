Son Hın Min transfer dəyərinə görə Lionel Messini geridə qoyub

“Los-Anceles”in hücumçusu Son Hın Min MLS-in gözlənilən transfer dəyərinə görə siyahısına başçılıq edir.
İdman.Biz bu barədə TransferRoom-a istinadən bildirir.
Ən bahalı qiymətə transfer oluna bilən 10 oyunçu aşağıdakılardır:
1. Son Hın Min (“Los-Anceles”).
2. Emmanuel Latte Lat (“Atlanta Yunayted”).
3. Rodriqo De Pol (“İnter Mayami”).
4. Kevin Denki (“Sinsinnati”).
5. Herman Berterame (“İnter Mayami”).
6. Lionel Messi (“İnter Mayami”).
7. Evander (“Sinsinnati”).
8. İrvin Lozano (“San Dieqo”).
9. Mürto Uzuni (“Ostin”).
10. Anders Dreyer (“San Dieqo”).