“The Telegraph” Premyer Liqada mövsümün ən yaxşı 10 transferini açıqlayıb

“The Telegraph” qəzeti 2025/2026 mövsümü üçün İngiltərə Premyer Liqasında ən yaxşı 10 transferin reytinqini dərc edib.
İdman.Biz bildirir ki, birinci yeri yayda “Brentford”dan “Mançester Yunayted”ə keçən hücumçu Brayan Mbemo tutub.
Reytinqdəki digər “Yunayted” təmsilçisi Belçikanın “Antverpen” klubundan kluba keçən dördüncü yerdəki qapıçı Senne Lammensdir. “Mançester Siti”nin iki yeni oyunçusu - qapıçı Canluici Donnarumma və müdafiəçi Mark Qehi də ilk 5-likdə yer alıb. “Sanderlend”in yarımmüdafiəçisi Qranit Caka ikinci yerdədir.
“The Telegraph”ın 2025/2026 Premyer Liqası üçün ən yaxşı 10 transferi:
1. Brayan Mbemo – “Brentford”dan “Mançester Yunayted”ə.
2. Qranit Caka – “Bayer Leverkuzen”dən “Sanderlend”ə.
3. Mark Qehi – “Kristal Palas” – “Mançester Siti”.
4. Senne Lammens – “Antverpen” – “Mançester Yunayted”
5. Canluici Donnarumma - PSJ – “Mançester Siti”
6. Martin Subimendi – “Real Sosyedad” – “Arsenal”
7. Uqo Ekitike – “Ayntraxt Frankfurt” – “Liverpul”
8. Joao Pedro – “Brayton” – “Çelsi”
9. Robin Roofs – “NEK Neymegen” – “Sanderlend”
10. Cordan Henderson – “Ayaks” – “Brentford”.