25 Fevral 2026
AZ

“The Telegraph” Premyer Liqada mövsümün ən yaxşı 10 transferini açıqlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
25 Fevral 2026 08:11
41
“The Telegraph” Premyer Liqada mövsümün ən yaxşı 10 transferini açıqlayıb

“The Telegraph” qəzeti 2025/2026 mövsümü üçün İngiltərə Premyer Liqasında ən yaxşı 10 transferin reytinqini dərc edib.

İdman.Biz bildirir ki, birinci yeri yayda “Brentford”dan “Mançester Yunayted”ə keçən hücumçu Brayan Mbemo tutub.

Reytinqdəki digər “Yunayted” təmsilçisi Belçikanın “Antverpen” klubundan kluba keçən dördüncü yerdəki qapıçı Senne Lammensdir. “Mançester Siti”nin iki yeni oyunçusu - qapıçı Canluici Donnarumma və müdafiəçi Mark Qehi də ilk 5-likdə yer alıb. “Sanderlend”in yarımmüdafiəçisi Qranit Caka ikinci yerdədir.

“The Telegraph”ın 2025/2026 Premyer Liqası üçün ən yaxşı 10 transferi:

1. Brayan Mbemo – “Brentford”dan “Mançester Yunayted”ə.
2. Qranit Caka – “Bayer Leverkuzen”dən “Sanderlend”ə.
3. Mark Qehi – “Kristal Palas” – “Mançester Siti”.
4. Senne Lammens – “Antverpen” – “Mançester Yunayted”
5. Canluici Donnarumma - PSJ – “Mançester Siti”
6. Martin Subimendi – “Real Sosyedad” – “Arsenal”
7. Uqo Ekitike – “Ayntraxt Frankfurt” – “Liverpul”
8. Joao Pedro – “Brayton” – “Çelsi”
9. Robin Roofs – “NEK Neymegen” – “Sanderlend”
10. Cordan Henderson – “Ayaks” – “Brentford”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Viktor Osimhen: “Futbolçuların 90%-i “Yuventus”da oynamaq istəyir”
07:15
Dünya futbolu

Viktor Osimhen: “Futbolçuların 90%-i “Yuventus”da oynamaq istəyir”

Ötən yay “Qalatasaray” Osimheni “Napoli”dən 75 milyon avroya alıb
“Real Madrid” yayda Mastantuononu icarəyə verməyi planlaşdırır
06:12
Dünya futbolu

“Real Madrid” yayda Mastantuononu icarəyə verməyi planlaşdırır

Bu mövsüm 18 yaşlı futbolçu bütün yarışlarda 24 oyuna çıxıb
Mbappe zədə səbəbindən “Real Madrid”in növbəti iki oyununu buraxa bilər - AS
05:10
Dünya futbolu

Mbappe zədə səbəbindən “Real Madrid”in növbəti iki oyununu buraxa bilər - AS

Hücumçu dünən məşqini yarımçıq dayandırıb
“Yuventus” qapıçı axtarışına çıxıb
04:18
Dünya futbolu

“Yuventus” qapıçı axtarışına çıxıb

Turin klubu Mikele Di Qreqorionu daha güclü qapıçı ilə əvəz etmək istəyir.
Əşrəf Hakiminin vəkili ittiham üzrə açıqlama yayıb
03:09
Dünya futbolu

Əşrəf Hakiminin vəkili ittiham üzrə açıqlama yayıb

Hakimi 24 yaşlı qadını zorlamaqda ittiham olunur
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı