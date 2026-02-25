25 Fevral 2026
“Real Madrid” yayda Mastantuononu icarəyə verməyi planlaşdırır

25 Fevral 2026 06:12
“Real Madrid” argentinalı cinah oyunçusu Franko Mastantuononun müntəzəm oyun vaxtına zəmanət vermək üçün yay aylarında icarəyə göndərilməsi ehtimalını istisna etmir.

İdman.Biz bu barədə "The Touchline”a istinadən bildirir.

Mənbəyə görə, klub bunun Endrik üçün hazırlanmış inkişaf yoluna bənzər bir yol olacağına inanır. Qeyd olunur ki, həm Mastantuono, həm də "Los Blancos" oyunçunun “Real Madrid”də uğur qazanmağı arzuladığı və klubun onu uzunmüddətli əsas layihə kimi gördüyü üçün onun müqaviləsindəki satın alma bəndindən yayınmağa çalışırlar.

Qeyd olunur ki, vəziyyət mövsümöncəsi hazırlıqlardan və yeni məşqçinin gəlişindən asılı olaraq dəyişə bilər. Lakin hazırda ən uyğun icarə yerini müəyyən etmək üçün daxili danışıqlar aparılır.

Bu mövsüm 18 yaşlı futbolçu bütün yarışlarda 24 oyuna çıxıb, üç qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Oyunçunun Madrid klubu ilə hazırkı müqaviləsi 30 iyun 2031-ci ilə qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 50 milyon avrodur.

İdman.Biz
