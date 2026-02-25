25 Fevral 2026
AZ

“Yuventus” qapıçı axtarışına çıxıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
25 Fevral 2026 04:18
166
“Yuventus” qapıçı axtarışına çıxıb

“Yuventus” qapıçı mövqeyini gücləndirmək üçün variantlar axtarmağa davam edir.

İdman.Biz-in “La Gazzetta dello Sport”a istinadən məlumatına görə, Turin klubu Mikele Di Qreqoriodan məyus olub və onu daha güclü qapıçı ilə əvəz etmək istəyir.

Mənbənin məlumatına görə, əsas namizədlər “Liverpul”dan Alisson Bekker və “Tottenhem Hotspur”dan Qulyelmo Vikariodur. Alissonun “qırmızılar”la müqaviləsi 2027-ci ildə başa çatır və o, artıq “Roma”nın baş məşqçisi Luçano Spalletti ilə işləyib. Turin klubunun artıq mümkün transferlə bağlı Vikario ilə əlaqə saxladığı bildirilir. “Tottenhem” qapıçını 25-30 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Əşrəf Hakiminin vəkili ittiham üzrə açıqlama yayıb
03:09
Dünya futbolu

Əşrəf Hakiminin vəkili ittiham üzrə açıqlama yayıb

Hakimi 24 yaşlı qadını zorlamaqda ittiham olunur
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Pedri: “Vinisius topu ələ keçirəndə edəndə yalnız dua etmək qalır”
01:38
Dünya futbolu

Pedri: “Vinisius topu ələ keçirəndə edəndə yalnız dua etmək qalır”

25 yaşlı Vinisius bütün yarışlarda 36 oyun keçirib, 12 qol vurub
Sami Hedira: "İngiltərə futbolu çiçəklənmə dövrünü yaşayır"
01:18
Dünya futbolu

Sami Hedira: "İngiltərə futbolu çiçəklənmə dövrünü yaşayır"

Hediranın fikrincə, İngiltərənin dominantlığı yox olmayacaq
Dieqo Simeone: “Bugünkü oyundan həzz alırıq”
00:59
Dünya futbolu

Dieqo Simeone: “Bugünkü oyundan həzz alırıq”

Pley-off mərhələsində “Atletiko” “Brügge”ni məğlub edib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı