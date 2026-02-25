25 Fevral 2026
AZ

Pedri: “Vinisius topu ələ keçirəndə edəndə yalnız dua etmək qalır”

Dünya futbolu
Xəbərlər
25 Fevral 2026 01:38
123
Pedri: “Vinisius topu ələ keçirəndə edəndə yalnız dua etmək qalır”

“Barselona”nın yarımmüdafiəçisi Pedri “Real Madrid”in hücumçusu Vinisius Juniorun ondan üç dəfə daha sürətlə qaçdığını iddia edib.

“Qaçışda kimlə yarışmaq istəməzdim? Demək olar ki, hamıyla, mən bir az yavaşam. Mbappe, Vinisius... Bəli, Vinisius topu alanda yalnız dua etmək qalır. O, məndən üç dəfə daha sürətlə qaçır”, - deyə Pedri bildirib.

23 yaşlı Pedri bu mövsüm bütün yarışlarda 26 oyun keçirib, iki qol vurub və səkkiz məhsuldar ötürmə edib. 25 yaşlı Vinisius bütün yarışlarda 36 oyun keçirib, 12 qol vurub və 11 məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Yuventus” qapıçı axtarışına çıxıb
04:18
Dünya futbolu

“Yuventus” qapıçı axtarışına çıxıb

Turin klubu Mikele Di Qreqorionu daha güclü qapıçı ilə əvəz etmək istəyir.
Əşrəf Hakiminin vəkili ittiham üzrə açıqlama yayıb
03:09
Dünya futbolu

Əşrəf Hakiminin vəkili ittiham üzrə açıqlama yayıb

Hakimi 24 yaşlı qadını zorlamaqda ittiham olunur
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Sami Hedira: "İngiltərə futbolu çiçəklənmə dövrünü yaşayır"
01:18
Dünya futbolu

Sami Hedira: "İngiltərə futbolu çiçəklənmə dövrünü yaşayır"

Hediranın fikrincə, İngiltərənin dominantlığı yox olmayacaq
Dieqo Simeone: “Bugünkü oyundan həzz alırıq”
00:59
Dünya futbolu

Dieqo Simeone: “Bugünkü oyundan həzz alırıq”

Pley-off mərhələsində “Atletiko” “Brügge”ni məğlub edib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı