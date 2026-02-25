25 Fevral 2026
AZ

İspaniyada Vitinyanın “Real Madrid”ə keçməsinin üç səbəbi açıqlanıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
25 Fevral 2026 00:39
55
“Real Madrid” PSJ-nin yarımmüdafiəçisi Vitinyanın transferini araşdırır.

İdman.Biz-in “Cadena Ser”ə istinadən məlumatına görə, “Los Blancos” Fransa klubu Çempionlar Liqasında oynayarkən oyunçunu transfer etmək istəmir.

Mənbənin məlumatına görə, portuqaliyalı oyunçunun “Real Madrid”ə keçmə ehtimalını artıran üç amil var.
Birincisi, Vitinya ilə PSJ arasında onun 100 milyon avroya başqa bir kluba transferi ilə bağlı razılaşma var. İkincisi, Paris və Madrid klubları arasındakı münasibətlər hazırda bir neçə ay əvvəlkindən daha az gərgindir. Üçüncüsü, 26 yaşlı yarımmüdafiəçi karyerasını PSJ-də başa vurduqdan sonra yeni çağırışlara açıqdır.

Bu mövsüm Vitinya bütün yarışlarda 35 oyunda meydana çıxıb, altı qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib. Oyunçunun klubla hazırkı əmək müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 110 milyon avrodur.

