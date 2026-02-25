Fransa Futbol Federasiyası Uesli Fofanaya ünvanlanan irqçi təhqirlərə cavab verib

Fransa Futbol Federasiyası (FFF) Premyer Liqanın 27-ci turunda “Börnli” ilə oyundan sonra “Çelsi”nin müdafiəçisi Uesli Fofanaya ünvanlanan irqçi təhqirə sosial mediada cavab verib.
İdman.Biz bildirir ki, oyun 1:1 hesabı ilə başa çatıb.
“Bir neçə gündür ki, Uesli Fofana qəbuledilməz irqçi ifadələrə məruz qalır. FFF oyunçuya tam dəstəyini ifadə edir və bu utancverici hücumları mümkün olan ən sərt şəkildə pisləyir. İrqçilik fikir deyil. Bu, cinayətdir. İdmanda nifrətə dözə bilmərik. Geyindiyimiz forma, nə olursa olsun, sadəcə bir klub və ya milli komandadan daha çox şey ifadə edir: hörmət, sədaqət və həmrəylik dəyərlərini təcəssüm etdirir. Dərisinin rənginə görə oyunçuya hücum etmək bu dəyərlərə hücumdur. Meydan idman ehtirası, qüruru və birliyi məkanı olaraq qalmalıdır”, - FFF-nin açıqlamasında deyilir.