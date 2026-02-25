25 Fevral 2026
AZ

Fransa Futbol Federasiyası Uesli Fofanaya ünvanlanan irqçi təhqirlərə cavab verib

Dünya futbolu
Xəbərlər
25 Fevral 2026 00:20
98
Fransa Futbol Federasiyası Uesli Fofanaya ünvanlanan irqçi təhqirlərə cavab verib

Fransa Futbol Federasiyası (FFF) Premyer Liqanın 27-ci turunda “Börnli” ilə oyundan sonra “Çelsi”nin müdafiəçisi Uesli Fofanaya ünvanlanan irqçi təhqirə sosial mediada cavab verib.

İdman.Biz bildirir ki, oyun 1:1 hesabı ilə başa çatıb.

“Bir neçə gündür ki, Uesli Fofana qəbuledilməz irqçi ifadələrə məruz qalır. FFF oyunçuya tam dəstəyini ifadə edir və bu utancverici hücumları mümkün olan ən sərt şəkildə pisləyir. İrqçilik fikir deyil. Bu, cinayətdir. İdmanda nifrətə dözə bilmərik. Geyindiyimiz forma, nə olursa olsun, sadəcə bir klub və ya milli komandadan daha çox şey ifadə edir: hörmət, sədaqət və həmrəylik dəyərlərini təcəssüm etdirir. Dərisinin rənginə görə oyunçuya hücum etmək bu dəyərlərə hücumdur. Meydan idman ehtirası, qüruru və birliyi məkanı olaraq qalmalıdır”, - FFF-nin açıqlamasında deyilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Çempionlar Liqası: “Nyukasl” - “Qarabağ” matçında ilk hissə başa çatıb - YENİLƏNİR
00:46
Futbol

Çempionlar Liqası: “Nyukasl” - “Qarabağ” matçında ilk hissə başa çatıb - YENİLƏNİR

Matçı italiyalı FIFA referisi Davide Massa idarə edir
İspaniyada Vitinyanın “Real Madrid”ə keçməsinin üç səbəbi açıqlanıb
00:39
Dünya futbolu

İspaniyada Vitinyanın “Real Madrid”ə keçməsinin üç səbəbi açıqlanıb

Portuqaliyalı oyunçunun “Real Madrid”ə keçmə ehtimalını artıran üç amil var
“Barselona” prezidentliyinə namizəd: “Laporta getikcə Trampa oxşayır”
24 Fevral 23:46
Dünya futbolu

“Barselona” prezidentliyinə namizəd: “Laporta getikcə Trampa oxşayır”

“Barselona” prezidenti seçkiləri bu ilin martın 15-də keçiriləcək
Çempionlar Liqası: “Atletiko Madrid” 1/8 finala vəsiqə qazandı
24 Fevral 23:35
Futbol

Çempionlar Liqası: “Atletiko Madrid” 1/8 finala vəsiqə qazandı - YENİLƏNİR + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçiriləcək
İnyesta Yamalın “Qızıl top”u qazanmaq şanslarını qiymətləndirib
24 Fevral 23:19
Dünya futbolu

İnyesta Yamalın “Qızıl top”u qazanmaq şanslarını qiymətləndirib

Bu mövsüm 18 yaşlı Yamal bütün yarışlarda 33 oyun keçirib
Meksika və İslandiya arasındakı matç ölkədəki iğtişaşlara baxmayaraq baş tutacaq
24 Fevral 22:57
Dünya futbolu

Meksika və İslandiya arasındakı matç ölkədəki iğtişaşlara baxmayaraq baş tutacaq

Meksika milli komandası bazar ertəsi günü Keretaroda planlaşdırılan məşqini keçirib

Ən çox oxunanlar

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Fevral 02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi