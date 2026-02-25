Sami Hedira: "İngiltərə futbolu çiçəklənmə dövrünü yaşayır"

“Real Madrid”in və Almaniya millisinin keçmiş oyunçusu Sami Hedira İngiltərə klublarının beynəlxalq arenadakı üstünlüyündən danışıb.
“Maliyyə baxımından Premyer Liqa ilə rəqabət aparmaq demək olar ki, mümkün deyil. İngiltərə hazırda futbolun çiçəklənmə dövrünü yaşayır. Amma buna layiqdir: illərdir onlar aydın bir strategiyaya əməl edirlər: oyun tərzi, beynəlxalq marketinq... Bu, uzun bir prosesdir.
Bu, İspaniya və ya Almaniya liqaları kimi liqalar üçün nə deməkdir? Onlar yerli istedadlara daha çox investisiya qoymalıdırlar. Əgər Premyer Liqa növbəti Haverts və ya Virtsə yüz milyonlarla investisiya qoysa, bu pul liqanın ekosistemində dövr etməyə davam edəcək. Buna görə də uğurun açarı öz 100 milyon avroluq oyunçunuzu inkişaf etdirməkdir. Onları bir müddət saxlaya bilərsiniz. Əgər belə deyilsə, yenidən investisiya qoyursunuz və dövrü qoruyursunuz.
İngiltərənin dominantlığı yox olmayacaq, baxmayaraq ki, təkcə pul qazanmaq üçün kifayət deyil. Təcrübə də vacibdir və onlarda var. Avropa Liqasındakı “Aston Villa”ya baxın: onların resursları var, amma eyni zamanda bu titulu qazanmaq üçün nə lazım olduğunu bilən məşqçiləri də var. Buna görə də, daha bərabər oyun meydançası istəyən romantiklərin məyusluğuna baxmayaraq, ingilislər etalon olaraq qalacaq”, - Hedira deyib.