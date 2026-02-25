Dieqo Simeone: “Bugünkü oyundan həzz alırıq”

“Atletiko Madrid”in baş məşqçisi Dieqo Simeone komandanın Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanması ilə bağlı fikirlərini bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, pley-off mərhələsində “Atletiko” “Brügge” ilə qarşılaşıb.
İlk oyun 3:3 hesabı ilə başa çatsa da, İspaniya klubu ikinci oyunda rəqiblərini 4:1 hesabı ilə darmadağın edib. 1/8 finalda “Atletiko” “Liverpul” və ya “Tottenhem”lə qarşılaşacaq.
“Komandamız “Liverpul” və ya “Tottenhem” haqqında düşünmür. Bugünkü oyundan həzz alırıq. 1/8 finala vəsiqə qazanmaq çox vacibdir. Görəcəyik ki, oyunumuzu daha da yaxşılaşdıra və daha da irəliləyə bilərikmi. Bu qədər oyun keçirən oğlanların səylərini yüksək qiymətləndiririk”, AS argentinalı mütəxəssisin sözlərini sitat gətirir.