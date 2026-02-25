25 Fevral 2026
AZ

Dieqo Simeone: “Bugünkü oyundan həzz alırıq”

Dünya futbolu
Xəbərlər
25 Fevral 2026 00:59
55
“Atletiko Madrid”in baş məşqçisi Dieqo Simeone komandanın Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanması ilə bağlı fikirlərini bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, pley-off mərhələsində “Atletiko” “Brügge” ilə qarşılaşıb.

İlk oyun 3:3 hesabı ilə başa çatsa da, İspaniya klubu ikinci oyunda rəqiblərini 4:1 hesabı ilə darmadağın edib. 1/8 finalda “Atletiko” “Liverpul” və ya “Tottenhem”lə qarşılaşacaq.

“Komandamız “Liverpul” və ya “Tottenhem” haqqında düşünmür. Bugünkü oyundan həzz alırıq. 1/8 finala vəsiqə qazanmaq çox vacibdir. Görəcəyik ki, oyunumuzu daha da yaxşılaşdıra və daha da irəliləyə bilərikmi. Bu qədər oyun keçirən oğlanların səylərini yüksək qiymətləndiririk”, AS argentinalı mütəxəssisin sözlərini sitat gətirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

