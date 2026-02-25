25 Fevral 2026
AZ

Əşrəf Hakiminin vəkili ittiham üzrə açıqlama yayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
25 Fevral 2026 03:09
314
Əşrəf Hakiminin vəkili ittiham üzrə açıqlama yayıb

Mərakeş millisinin və “Pari Sen-Jermen” komandasının müdafiəçisi Əşrəf Hakiminin vəkili Fanni Kolin qarşıdan gələn təcavüz məhkəməsi ilə bağlı rəsmi açıqlama yayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Nanter prokurorluğu Hakimiyə qarşı 2023-cü ilin mart ayında ittiham irəli sürüb. O, həmin ilin fevral ayında hadisəni polisə bildirən 24 yaşlı qadını zorlamaqda ittiham olunur.

“Məhkəmə prosesi yalnız bütün istintaqlara mane olan, bütün tibbi müayinələrdən və DNT testlərindən imtina edən, mobil telefonunun məzmununu təqdim etməyən və əsas şahidin adını çəkməkdən imtina edən bir qadının ifadəsinə əsaslanan ittiham üzrə təyin edilib.

Ardıcıl iki psixoloji qiymətləndirmə qadının iddia edilən təkzibləri ilə bağlı qeyri-müəyyən faktları, eləcə də travmadan sonrakı simptomların olmamasını aşkar edib.

Bütün bu müddət ərzində o, dostlarından biri ilə paylaşdığı bir neçə mesajı məhkəmələrdən gizlətməyə çalışaraq cənab Hakimini "soymağı" planlaşdırıb.

Biz bu məhkəməni gözləyərək ədalətə nail olmaq üçün mübarizə aparmağa qətiyyətliyik və hazırıq”, - deyə Kolin sosial media səhifəsində yazıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Yuventus” qapıçı axtarışına çıxıb
04:18
Dünya futbolu

“Yuventus” qapıçı axtarışına çıxıb

Turin klubu Mikele Di Qreqorionu daha güclü qapıçı ilə əvəz etmək istəyir.
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Pedri: “Vinisius topu ələ keçirəndə edəndə yalnız dua etmək qalır”
01:38
Dünya futbolu

Pedri: “Vinisius topu ələ keçirəndə edəndə yalnız dua etmək qalır”

25 yaşlı Vinisius bütün yarışlarda 36 oyun keçirib, 12 qol vurub
Sami Hedira: "İngiltərə futbolu çiçəklənmə dövrünü yaşayır"
01:18
Dünya futbolu

Sami Hedira: "İngiltərə futbolu çiçəklənmə dövrünü yaşayır"

Hediranın fikrincə, İngiltərənin dominantlığı yox olmayacaq
Dieqo Simeone: “Bugünkü oyundan həzz alırıq”
00:59
Dünya futbolu

Dieqo Simeone: “Bugünkü oyundan həzz alırıq”

Pley-off mərhələsində “Atletiko” “Brügge”ni məğlub edib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı