Əşrəf Hakiminin vəkili ittiham üzrə açıqlama yayıb

Mərakeş millisinin və “Pari Sen-Jermen” komandasının müdafiəçisi Əşrəf Hakiminin vəkili Fanni Kolin qarşıdan gələn təcavüz məhkəməsi ilə bağlı rəsmi açıqlama yayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Nanter prokurorluğu Hakimiyə qarşı 2023-cü ilin mart ayında ittiham irəli sürüb. O, həmin ilin fevral ayında hadisəni polisə bildirən 24 yaşlı qadını zorlamaqda ittiham olunur.
“Məhkəmə prosesi yalnız bütün istintaqlara mane olan, bütün tibbi müayinələrdən və DNT testlərindən imtina edən, mobil telefonunun məzmununu təqdim etməyən və əsas şahidin adını çəkməkdən imtina edən bir qadının ifadəsinə əsaslanan ittiham üzrə təyin edilib.
Ardıcıl iki psixoloji qiymətləndirmə qadının iddia edilən təkzibləri ilə bağlı qeyri-müəyyən faktları, eləcə də travmadan sonrakı simptomların olmamasını aşkar edib.
Bütün bu müddət ərzində o, dostlarından biri ilə paylaşdığı bir neçə mesajı məhkəmələrdən gizlətməyə çalışaraq cənab Hakimini "soymağı" planlaşdırıb.
Biz bu məhkəməni gözləyərək ədalətə nail olmaq üçün mübarizə aparmağa qətiyyətliyik və hazırıq”, - deyə Kolin sosial media səhifəsində yazıb.