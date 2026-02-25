25 Fevral 2026
AZ

Mbappe zədə səbəbindən “Real Madrid”in növbəti iki oyununu buraxa bilər - AS

Dünya futbolu
Xəbərlər
25 Fevral 2026 05:10
301
Mbappe zədə səbəbindən “Real Madrid”in növbəti iki oyununu buraxa bilər - AS

“Real Madrid”in hücumçusu Kilian Mbappe sol diz zədəsi səbəbindən Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ikinci oyununu (25 fevral) buraxmalı olacaq.

İdman.Biz-in AS-a istinadən məlumatına görə, fransız hücumçu həmçinin La Liqanın 26-cı turunda “Xetafe” ilə oyunu (2 mart) buraxmaq riski ilə üzləşib.

Mənbənin məlumatına görə, “Los Blancos” Mbappenin La Liqanın 27-ci turunda “Selta Viqo” ilə oyuna (7 mart) qədər vaxtında sağalacağına əmindir.

Daha əvvəl “L'Equipe” “Real Madrid”in hücumçusunun 24 fevralda məşqlərini dayandırmaq məcburiyyətində qaldığını bildirmişdi.

Mbappe bu mövsüm bütün yarışlarda 33 oyunda meydana çıxıb, 38 qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Oyunçunun klubla hazırkı əmək müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 200 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“The Telegraph” Premyer Liqada mövsümün ən yaxşı 10 transferini açıqlayıb
08:11
Dünya futbolu

“The Telegraph” Premyer Liqada mövsümün ən yaxşı 10 transferini açıqlayıb

Birinci yeri “Brentford”dan “Mançester Yunayted”ə keçən Brayan Mbemo tutub
Viktor Osimhen: “Futbolçuların 90%-i “Yuventus”da oynamaq istəyir”
07:15
Dünya futbolu

Viktor Osimhen: “Futbolçuların 90%-i “Yuventus”da oynamaq istəyir”

Ötən yay “Qalatasaray” Osimheni “Napoli”dən 75 milyon avroya alıb
“Real Madrid” yayda Mastantuononu icarəyə verməyi planlaşdırır
06:12
Dünya futbolu

“Real Madrid” yayda Mastantuononu icarəyə verməyi planlaşdırır

Bu mövsüm 18 yaşlı futbolçu bütün yarışlarda 24 oyuna çıxıb
“Yuventus” qapıçı axtarışına çıxıb
04:18
Dünya futbolu

“Yuventus” qapıçı axtarışına çıxıb

Turin klubu Mikele Di Qreqorionu daha güclü qapıçı ilə əvəz etmək istəyir.
Əşrəf Hakiminin vəkili ittiham üzrə açıqlama yayıb
03:09
Dünya futbolu

Əşrəf Hakiminin vəkili ittiham üzrə açıqlama yayıb

Hakimi 24 yaşlı qadını zorlamaqda ittiham olunur
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı