Dik Advokat məşqçi karyerasını başa vurub

Kürasao milli komandasının keçmiş məşqçisi Dik Advokatın uzun müddət köməkçisi olmuş Kor Pot 78 yaşlı məşqçinin gələcəyi ilə bağlı sualı cavablandırıb.
"Gələcəkdə işə qayıdacağıqmı? İdeal olaraq, bu, bizim son iş yerimiz idi", - o, bildirib.
23 fevral bazar ertəsi günü Advokat Kyurasao milli komandasının baş məşqçisi vəzifəsindən istefa verib. Pot həmçinin milli komandadan da ayrılıb.
Niderlandlı məşqçi Kyurasaoya 2024-cü ildən bəri rəhbərlik edir. Onun rəhbərliyi altında komanda 2026-cı il Dünya Kubokunun final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.