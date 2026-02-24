Mbappe diz ağrısına görə məşqi yarımçıq qoyub

Sol diz zədəsindən sağalma mərhələsində olan “Real Madrid”in hücumçusu Kilian Mbappe 24 fevral tarixində məşqini dayandırmaq məcburiyyətində qalıb.
İdman.Biz bu barədə “L'Equipe”ə istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, hücumçunun çərşənbə axşamı, 25 fevralda “Benfika”ya qarşı Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ikinci oyununda iştirakı ciddi şübhə altındadır. Diz ağrısı davam etdiyi üçün klubun oyunçuya istirahət verməyi düşündüyü bildirilir.
Həmçinin bildirilir ki, “Los Blancos”un baş məşqçisi Alvaro Arbeloa Kilianın iştirakı barədə qərarı bir gün təxirə salmaq istəyir. Bu, Mbappenin Lissabon klubuna qarşı oynaya bilmə şansını artırır.