Martines: “Ronaldu dünya çempionu olmasa belə, tarixin ən yaxşı futbolçusu olaraq qalacaq”

Portuqaliya millisinin baş məşqçisi Roberto Martines inanır ki, “Əl-Nəsr”in və Portuqaliya yığmasının hücumçusu Kriştianu Ronaldu 2026-cı il dünya çempionatındakı nəticəsindən asılı olmayaraq dünya futbolunda böyük bir fiqur olaraq qalacaq.
İdman.Biz bildirir ki, Portuqaliya dünya çempionatında Özbəkistan və Kolumbiya milliləri ilə bir qrupda oynayacaq.
"Kriştianu dünya çempionu olsa da, olmasa da, futbol tarixinin ən yaxşı oyunçusu olaraq qalacaq. Bizim məsuliyyətimiz kubok uğrunda mübarizə aparmaq fürsətindən maksimum dərəcədə istifadə etməkdir. Bunun üçün daimi təhlil, özünütəkmilləşdirmə və düzgün düşüncə tərzi tələb olunur ki, bu da bizə Millətlər Liqasında qalib gəlməyə kömək etdi.
Mən heç vaxt hər səhər özünü inkişaf etdirmək üçün hazırlayan bir oyunçu ilə işləməmişəm. Əgər Ronaldu əbədi oynaya bilsəydi, bu, gənc oyunçuların milli komandaya uyğunlaşmasını xeyli asanlaşdırardı. O, hər gündən daha güclü olmaq üçün istifadə etmək niyyətindədir”, - deyə “Goal.com” Martinesin sözlərini sitat gətirir.