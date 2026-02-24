24 Fevral 2026
UEFA “Benfika”nın Valverdeyə qarşı şikayətini rədd edib, klub qərardan narazı qalıb

UEFA “Benfika”nın “Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Federiko Valverdeyə qarşı şikayətini rədd edib.

İdman.Biz bildirir ki, təşkilat Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda Portuqaliya komandasının madridlilərə 1:0 hesabı ilə uduzduğu oyunda baş verən hadisəyə görə oyunçuya sanksiya tətbiq etməyəcək.

Oyunun 82-ci dəqiqəsində Valverde “Benfika”nın müdafiəçisi Samuel Dalın yumruğuna zərbə endirib və o, meydançaya yıxılıb. Hakim Fransua Leteksye uruqvaylı oyunçunu cəzalandırmayıb.

“Benfika” Valverdenin hadisəyə görə qırmızı vərəqə almalı olduğuna inanaraq UEFA-ya şikayət ərizəsi verib. Lakin “Marca”nın məlumatına görə, təşkilat Portuqaliya komandasının şikayətini rədd edib. Buna görə də, Valverde matçdakı hərəkətlərinə görə cəzalandırılmayacaq.

Lissabon klubu isə UEFA-nın qərarından narazı qalıb.

“Benfika” klubunun oyunçusu Samuel Dalın hücuma məruz qaldığını göstərən fotoşəkillərə baxmayaraq, UEFA-nın heç bir intizam tədbiri görməmək qərarına gəlməsindən təəssüflənir.

Şübhəsiz ki, bu vəziyyət qırmızı vərəqə ilə cəzalandırılıb və oyun zamanı qırmızı vərəqə göstərilməyib və şikayət rədd edildiyi üçün əlavə sanksiyalar tətbiq olunmayacaq”, - “Benfika” klubunun açıqlamasında bildirilir.

İdman.Biz
