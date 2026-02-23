Akliuş Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin PSJ ilə cavab matçında oynaya bilər

“Monako”"nun hücumçusu Maqneş Akliuş, çox güman ki, 25 fevralda keçiriləcək Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ikinci oyununda “Pari Sen-Jermen”ə qarşı oynaya biləcək.
İdman.Biz bu barədə “L'Équipe” qəzetinə istinadən məlumat verir.
Futbolçu daha əvvəl bud zədəsi almışdı, baxmayaraq ki, zədə ciddi deyildi, lakin o, Liqa 1-də “Lans”a qarşı oyunu (3:2) buraxmışdı. Bazar günü o, həmişəki kimi məşq etdi ki, bu da hücumçunun parislilərə qarşı qarşıdakı matçda iştirak edə biləcəyini göstərir. İlk oyun parislilərin xeyrinə 3:2 başa çatıb.
Bu mövsüm 32 matçda Akliuş dörd qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib.