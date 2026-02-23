24 Fevral 2026
AZ

“Benfika” Prestianninin diskvalifiaksiyasından apellyasiya şikayəti verəcək - YENİLƏNİB

Dünya futbolu
Xəbərlər
23 Fevral 2026 20:40
177
“Benfika” Prestianninin diskvalifiaksiyasından apellyasiya şikayəti verəcək

“Benfika” UEFA-nın yarımmüdafiəçi Canluka Prestiannini müvəqqəti olaraq diskvalifikasiya etmək qərarına cavab verib.

İdman.Biz bildirir ki, ötən həftə “Real Madrid” Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda “Benfika”nı 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Oyun zamanı “Real Madrid”in cinah oyunçusu Vinisius Junior hakimə Prestianninin ağzını köynəyi ilə örtərək ona “meymun” dediyini bildirib. “Benfika”nın hücumçusu daha sonra braziliyalıya irqçi təhqir etdiyini təkzib edib. UEFA hadisə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb.

Bu gün, 23 fevralda UEFA argentinalı oyunçunun müvəqqəti olaraq diskvalifikasiya edilməsi qərarını açıqlayıb. O, Madrid klubuna qarşı cavab oyununu buraxacaq.

“Benfika” Futbol Klubu, Real Madrid ilə matç zamanı baş verən hadisə ilə bağlı davam edən istintaqın bir hissəsi olaraq, UEFA-nın Canluka Prestiannini müvəqqəti olaraq bir oyunluq diskvalifikasiya etmək qərarı barədə məlumatlandırılıb.

Klub istintaq zamanı oyunçunu itirdiyinə görə təəssüflənir və vaxt nəzərə alınmaqla Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ikinci oyununa hər hansı bir təsir göstərməsi ehtimalı az olsa da, UEFA-nın qərarından apelyasiya şikayəti verəcək.

“Benfika” həmçinin irqçilik və ayrı-seçkiliyin bütün formaları ilə mübarizə aparmaq, tarixi kimliyinin bir hissəsi olan və gündəlik fəaliyyətində, qlobal icmasında, “Benfika” Fondunun işində və klubun tarixindəki əsas şəxslər, məsələn, Eysebio kimi şəxslərə qarşı sarsılmaz öhdəliyini bir daha təsdiqləyir”, - klubun açıqlamasında bildirilir.

18:56

“Benfika”nın yarımmüdafiəçisi Canluka Prestianni, iki klub arasında keçirilən UEFA Çempionlar Liqası pley-off mərhələsinin ilk oyunundan sonra “Real Madrid”in cinah oyunçusu Vinisius Juniora qarşı irqçiliklə bağlı araşdırma aparılana qədər UEFA tərəfindən diskvalifikasiya edilib.

İdman.Biz bu barədə təşkilatın rəsmi açıqlamasına istinadən bildirir.

“UEFA Nəzarət, Etika və İntizam Orqanı bu gün Canluka Prestiannini UEFA İntizam Qaydalarının 14-cü maddəsinin ayrı-seçkilik xarakterli davranışla bağlı açıq şəkildə pozulmasına görə növbəti UEFA klub yarışı matçından müvəqqəti olaraq kənarlaşdırmaq qərarına gəlib.

Bu, UEFA-nın intizam orqanlarının davam edən araşdırmanın sonunda qəbul edə biləcəyi heç bir qərara təsir göstərmir”, - deyə UEFA-nın rəsmi açıqlamasında bildirilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ueyn Runi: “Tottenhem” turnir cədvəlində olmalı olduğu yerdədir”
01:12
Dünya futbolu

Ueyn Runi: “Tottenhem” turnir cədvəlində olmalı olduğu yerdədir”

“Tottenhem” turnir cədvəlində 16-cı yerdədir
“Brügge”nin baş məşqçisi: “İstədiyimiz nəticəni əldə etmək üçün buradayıq”
00:54
Dünya futbolu

“Brügge”nin baş məşqçisi: “İstədiyimiz nəticəni əldə etmək üçün buradayıq”

Komandalar arasında cavab oyunu fevralın 24-də olacaq
“Bodo-Qlimt”in baş məşqçisi: “Ən yüksək səviyyədə oynayırıq”
00:35
Dünya futbolu

“Bodo-Qlimt”in baş məşqçisi: “Ən yüksək səviyyədə oynayırıq”

“Bodo-Qlimt” ilk oyunda “İnter”ə qalib gəlib
“Barselona” Lamin Yamalı PSJ-yə satmaqdan imtina edib
00:16
Dünya futbolu

“Barselona” Lamin Yamalı PSJ-yə satmaqdan imtina edib

Lamin Yamal 2023-cü ilin aprel ayından bəri “Barselona”nın əsas komandasının üzvüdür
“Mançester Yunayted”in oyunçusu sürət həddini aşdığına görə sürücülük hüququndan məhrum edilib
23 Fevral 23:41
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”in oyunçusu sürət həddini aşdığına görə sürücülük hüququndan məhrum edilib

Leni Yoro 2024-cü ilin yayında “Lill”dən “Mançester Yunayted”ə 62 milyon avroya keçib
“Fənərbağça” öz meydançasında heç-heçə edərək lider olmaq şansını əldən verib
23 Fevral 23:26
Dünya futbolu

“Fənərbağça” öz meydançasında heç-heçə edərək lider olmaq şansını əldən verib - VİDEO

İstanbul nəhəngi doğma meydanda autsayderi məğlub edə bilməyib
“Torino” Marko Baronini istefaya göndərərək onun yerinə Roberto D'Aversanı təyin edib
23 Fevral 23:11
Dünya futbolu

“Torino” Marko Baronini istefaya göndərərək onun yerinə Roberto D'Aversanı təyin edib

26 oyundan sonra “Torino” 27 xalla A Seriyasında 15-ci yerdədir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Fevral 02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı