“Benfika” Prestianninin diskvalifiaksiyasından apellyasiya şikayəti verəcək - YENİLƏNİB

“Benfika” UEFA-nın yarımmüdafiəçi Canluka Prestiannini müvəqqəti olaraq diskvalifikasiya etmək qərarına cavab verib.
İdman.Biz bildirir ki, ötən həftə “Real Madrid” Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda “Benfika”nı 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Oyun zamanı “Real Madrid”in cinah oyunçusu Vinisius Junior hakimə Prestianninin ağzını köynəyi ilə örtərək ona “meymun” dediyini bildirib. “Benfika”nın hücumçusu daha sonra braziliyalıya irqçi təhqir etdiyini təkzib edib. UEFA hadisə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb.
Bu gün, 23 fevralda UEFA argentinalı oyunçunun müvəqqəti olaraq diskvalifikasiya edilməsi qərarını açıqlayıb. O, Madrid klubuna qarşı cavab oyununu buraxacaq.
“Benfika” Futbol Klubu, Real Madrid ilə matç zamanı baş verən hadisə ilə bağlı davam edən istintaqın bir hissəsi olaraq, UEFA-nın Canluka Prestiannini müvəqqəti olaraq bir oyunluq diskvalifikasiya etmək qərarı barədə məlumatlandırılıb.
Klub istintaq zamanı oyunçunu itirdiyinə görə təəssüflənir və vaxt nəzərə alınmaqla Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ikinci oyununa hər hansı bir təsir göstərməsi ehtimalı az olsa da, UEFA-nın qərarından apelyasiya şikayəti verəcək.
“Benfika” həmçinin irqçilik və ayrı-seçkiliyin bütün formaları ilə mübarizə aparmaq, tarixi kimliyinin bir hissəsi olan və gündəlik fəaliyyətində, qlobal icmasında, “Benfika” Fondunun işində və klubun tarixindəki əsas şəxslər, məsələn, Eysebio kimi şəxslərə qarşı sarsılmaz öhdəliyini bir daha təsdiqləyir”, - klubun açıqlamasında bildirilir.
18:56
“Benfika”nın yarımmüdafiəçisi Canluka Prestianni, iki klub arasında keçirilən UEFA Çempionlar Liqası pley-off mərhələsinin ilk oyunundan sonra “Real Madrid”in cinah oyunçusu Vinisius Juniora qarşı irqçiliklə bağlı araşdırma aparılana qədər UEFA tərəfindən diskvalifikasiya edilib.
İdman.Biz bu barədə təşkilatın rəsmi açıqlamasına istinadən bildirir.
“UEFA Nəzarət, Etika və İntizam Orqanı bu gün Canluka Prestiannini UEFA İntizam Qaydalarının 14-cü maddəsinin ayrı-seçkilik xarakterli davranışla bağlı açıq şəkildə pozulmasına görə növbəti UEFA klub yarışı matçından müvəqqəti olaraq kənarlaşdırmaq qərarına gəlib.
Bu, UEFA-nın intizam orqanlarının davam edən araşdırmanın sonunda qəbul edə biləcəyi heç bir qərara təsir göstərmir”, - deyə UEFA-nın rəsmi açıqlamasında bildirilib.