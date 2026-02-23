“Barselona” kluba qarşı maliyyə pozuntuları ilə bağlı iddialarla əlaqədar açıqlama yayıb

“Barselona” klubu maliyyə pozuntuları ilə bağlı ittihamlara rəsmi saytında cavab verib.
İdman.Biz bildirir ki, daha əvvəl “blauqrana” azarkeşi klub rəhbərliyinə qarşı çirkli pulların yuyulması və əsassız komissiyaların qəbul edilməsi də daxil olmaqla, maliyyə cinayətləri iddiası ilə məhkəməyə müraciət edib.
“Bu gün mediada yer alan xəbərlərlə bağlı “Barselona” klubu bildirir:
15 yanvar 2026-cı il tarixində iki media orqanının və Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiya Hesabatı Layihəsinin (OCCRP) jurnalistləri bugünkü xəbərlərdə təqdim olunan faktları təsdiqləyə və ya əsaslandıra biləcək məlumatları və iddia edilən sənədləri yoxlamaq üçün klubla əlaqə saxladılar.
Klubun daxili prosedurlarına uyğun olaraq, təqdim edilən məlumatlar əvvəlcədən onun həqiqiliyini, ardıcıllığını və həqiqiliyini qiymətləndirmək üçün təhlil edildi və müvafiq daxili və xarici yoxlamalar aparıldı. Bu proses nəticəsində məlumatın həqiqətə uyğun olmadığı və ya saxta və ya kobud şəkildə saxtalaşdırılmış sənədlərə əsaslandığı aşkar edildi. Buna görə də, 19 yanvar tarixində Klub təşkilata və jurnalistlərə cavab olaraq, yoxlamaq istədikləri məlumatların əslində tamamilə yalan olduğunu və onun əsaslandığı sənədlərin (görmədən) şübhəsiz ki, yalan və/və ya saxtalaşdırıldığını birbaşa bildirdi.
Bu baxımdan, Klub araşdırmada iştirak edən jurnalistlərə məlumatın təsdiqini tələb etdikləri üçün təşəkkür etdi, eyni zamanda şəraiti nəzərə alaraq onlardan məqaləni dərc etməkdən çəkinmələrini istədi, çünki bunlar açıq-aydın yalan idi.
Klubun məlumatına görə, bu yalan məlumat müxtəlif milli media orqanlarına təqdim edilib. Mövcud dəlillər onun yalan təbiətini açıq şəkildə göstərdiyindən, onlardan heç biri bu xəbəri dərc etməyib. Klubun sözügedən məqalədə verilən ifadənin təfərrüatları yoxdur, baxmayaraq ki, dərc olunmuş məlumat Klubun 19 yanvar 2026-cı ildə açıq şəkildə təkzib etdiyi məlumatlarla üst-üstə düşür.
Faktlar təsdiqləndikdən sonra klub aşağıdakıları etmək niyyətindədir:
təşkilatın adı çəkilən üzvlərinə qarşı yalan məlumat, saxta sənədlər, böhtan və hesabatda tapıla biləcək hər hansı digər məlumat təqdim etdiklərinə görə dərhal zəruri hüquqi tədbirlər görmək;
klubun İntizam Komitəsini adı çəkilən üzvlərə qarşı məhkəmə prosesi başlatmağa çağırmaq, hesabatın şikayətçilərin diqqətinə çatdırılıb-çatdırılmamasından asılı olmayaraq, onlara ən sərt intizam tədbirlərinin tətbiq edilməsini tələb etmək;
İddianın yalan məlumatlara əsaslandığını bilərək və klubun hadisələrin düzgün şəkildə əldə edilmiş versiyasını nəzərə almadan məqaləni dərc edən media orqanına qarşı görüləcək zəruri tədbirləri nəzərdən keçirmək;
Sonradan yalan olduğu ortaya çıxan məlumatları həqiqət kimi qəbul edən media qurumlarına və/və ya şəxslərə qarşı qətiyyətli və sərt tədbirlər görmək.
Klub, həmişə olduğu kimi, xüsusən də seçki prosesi zamanı klubun və namizədlərin imicinə mənfi təsir göstərə biləcək məlumatların dərc olunmazdan əvvəl yoxlanılmasını və yalan məlumatlara əsaslanan xəbərlərin dərc edilməməsini xahiş edir.
Bundan əlavə, klub seçki komitəsinə bu məsələ ilə bağlı bütün mövcud məlumatları təqdim edəcək ki, vəziyyəti yoxlaya bilsin və namizədləri seçki prosesi zamanı yalan məlumatlardan və xəbərlərdən istifadənin nəticələri barədə xəbərdar etsin.
“Barselona” klubu bu məsələnin seçki prosesinin ortasında ortaya çıxmasından təəssüflənir. Bu ünsiyyət klubun əsas dəyərlərindən biri olan demokratik prosesi dəyişdirmək üçün əsassız cəhdə cavab olaraq həyata keçirilir və məqsəd “Barselona” üzvlərinin suverenliyinə təsir göstərmək və onları manipulyasiya etməkdir”, - deyə Kataloniya klubu bildirib.