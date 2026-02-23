24 Fevral 2026
Loftus-Çik çənə zədəsi səbəbindən mövsümün qalan hissəsini buraxa bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
23 Fevral 2026 18:41
Loftus-Çik çənə zədəsi səbəbindən mövsümün qalan hissəsini buraxa bilər

“Milan”ın yarımmüdafiəçisi Ruben Loftus-Çik Seriya A-nın 26-cı turunda “Parma” ilə oyunda çənəsindən zədə aldığı üçün bu mövsüm meydana qayıtmaya bilər.

İdman.Biz xəbər verir ki, hadisə “Parma”nın 1:0 hesablı xeyrinə başa çatan oyunun səkkizinci dəqiqəsində baş verib.

Loftus-Çik, Aleksis Salemakersin ötürməsini dəf edərkən qapıçı Edoardo Korvi ilə toqquşub. Zərbədən sonra ingiltərəli oyunçu yerə yıxılıb və boynu bağlanmış vəziyyətdə meydanı xərəkdə tərk edib.

Sky Sport Italia-nın məlumatına görə, ilkin müayinə zamanı ən azı iki yuxarı dişin sınığı, eləcə də iki kəsik aşkar edilib ki, bunlardan biri alnında olub. Lakin Loftus-Çik huşunu itirməyib və beyin silkələnməsi keçirməyib.

Loftus-Çikin tezliklə üz-çənə əməliyyatı keçirəcəyi gözlənilir. Zədənin təbiətindən asılı olaraq, dişlərini sabitləşdirmək üçün vintlər və ya lövhələrdən istifadə edilə bilər. Çox güman ki, yaxın gələcəkdə ona qidalanma borusu vasitəsilə qida veriləcək.

Loftus-Çikin sağalma müddəti qeyri-müəyyən olaraq qalır, çünki onun zədəsi futbolçular üçün tipik deyil. Milan yarımmüdafiəçisinin mövsümün qalan hissəsini buraxacağı gözlənilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

