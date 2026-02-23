Ronaldinyo: “Futbola baxmağı xoşlamıram”

“Barselona” və Braziliya milli komandasının keçmiş oyunçusu Ronaldinyo futbol matçlarını izləməyi sevmədiyini bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, o, açıqlamasını Los-Ancelesdə 1:1 hesabı ilə başa çatan “Real Madrid” və “Barselona” əfsanələri matçından əvvəl verilib.
“Futbol izləməyi sevmirəm. Məni yalnız əsas məqamlar maraqlandırır və 90 dəqiqə çox uzundur. Final və ya derbi olmasa... Əks halda, maraqlanmıram. Əsəbiləşirəm.
“O adam ötürməni necə qaçıra bildi?” deyə düşünürsən. Bu da məni qıcıqlandırır”, - deyə “Marca” keçmiş oyunçunun sözlərini sitat gətirir.