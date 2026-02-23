Domeniko Tedesko: “Gücümüzü göstərməyin vaxtıdır”

“Fənərbağça”nın baş məşqçisi Domeniko Tedesko komandasının 23-cü turda “Kasımpaşa” ilə qarşılaşmasından əvvəl Türkiyə çempionluğu yarışı haqqında danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Türkiyə çempionatında 22 oyundan sonra “Fənərbağça”nın 52 xalı var və turnir cədvəlində ikinci yerdədir. “Qalatasaray” 23 oyundan sonra 55 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir.
“Nottinqem Forest”lə məyusedici oyundan sonra azarkeşləri sevindirməyin vaxtıdır. “Qalatasaray” uduzduğu üçün şansımız var. Yaxşı oynayıb rahat qələbə qazanacağımızı gözləyirəm. Məqsədimiz titul uğrunda mübarizəni davam etdirmək və rəqiblərimizə təzyiq göstərməkdir. Qalib gəlsək, çempionluq yarışında psixoloji üstünlüyümüz olacaq. Düşünürəm ki, məqsədimizə çatmaq üçün gücümüz var; top bizim meydançadadır. İndi gücümüzü göstərməyin vaxtıdır”, - deyə “Mozzart Sport” Tedeskodan sitat gətirib.