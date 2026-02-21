Kazemiro ilə “İnter Mayami” və “San Paulo” klubları maraqlanır

“İnter Mayami” və Braziliyanın “San Paulo” klubları “Mançester Yunayted”in yarımmüdafiəçisi Kazemiro uğrunda mübarizə apara bilərlər.
İdman.Biz bu barədə jurnalist Ekrem Konura istinadən bildirir.
Oyunçu peşəkar karyerasına “San Paulo”da başlayıb və klub Kazemiroya iki illik müqavilə və müqaviləsi başa çatdıqdan sonra komandada vəzifə təklif etməyə hazırdır. “İnter Mayami” də oyunçunun transfer təklifində iştirak edir. Futbolçunun artıq Floridaya səfər etdiyi və Lionel Messi ilə komanda yoldaşı ola biləcəyi bildirilir.
Kazemironun “Mançester Yunayted”lə hazırkı müqaviləsi cari Premyer Liqa mövsümünün sonunda başa çatır. Yanvar ayında klub oyunçunun müqaviləsini yeniləməyəcəyini təsdiqləyib.
Kazemiro bu mövsüm “Mançester Yunayted”in heyətində bütün turnirlərdə 25 oyunda meydana çıxıb, beş qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib.