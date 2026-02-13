13 Fevral 2026
AZ

“Napoli”nin keçmiş müdafiəçisi “Əl-Hilal”la müqaviləsini uzadıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
13 Fevral 2026 03:15
266
Seneqallı müdafiəçi Kalidu Kulibali Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Hilal” klubu ilə müqaviləsini 2027-ci ilə qədər uzadıb.

“Kulibali komanda üçün parlaq oyun nümayiş etdirdi və komanda yoldaşları ilə birlikdə “Əl-Hilal”ın beş tituluna - Kral Kuboku, Səudiyyə Ərəbistanı Liqası, iki Səudiyyə Ərəbistanı Superkuboku və Ər-Riyad Kubokuna töhfə verdi.

Bundan əlavə, Kulibali “Əl-Hilal”ın 2025-ci il FIFA Klublararası Dünya Kubokunda iştirakı zamanı turnirin dörddəbir finalına yüksəlməsində əsas rol oynayıb", - “Əl-Hilal”ın rəsmi saytı bildirib.

Seneqallı müdafiəçi 2023-cü ildə Səudiyyə Ərəbistanı klubuna qoşulub və bütün yarışlarda komanda üçün 11 oyun keçirib. Müdafiəçi əvvəllər “Çelsi” və “Napoli”də oynayıb.

