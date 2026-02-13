13 Fevral 2026
AZ

“Çelsi” qapıçı uğrunda “Bavariya” ilə rəqabətə hazırdır

13 Fevral 2026 01:44
“Çelsi” “Brayton”un qapıçısı Bart Verbrüggen üçün “Bavariya” ilə rəqabət apara bilər.

İdman.Biz TEAMtalk-a istinadən xəbər verir ki, London klubu “qağayılar”a 50 milyon funt sterlinq (57,5 milyon avro) təklif etməyə hazırdır.

Mənbənin məlumatına görə, 23 yaşlı qapıçı bu yay “Brayton”dan ayrılmağa hazırdır. “Çelsi” Robert Sançes üçün rəqabət yaratmaq üçün Verbrüggeni almaqda maraqlıdır. Alman nəhəngi hollandiyalı futbolçunu 39 yaşlı Manuel Noyerin əvəzedicisi kimi görür.

Bu mövsüm Verbrüggen bütün yarışlarda 26 oyunda meydana çıxıb və beş dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 35 milyon avrodur.

İdman.Biz
İspaniya Kubokunun yarımfinalının ilk oyununda “Atletiko” “Barselona”nı darmadağın edib - VİDEO
02:20
Dünya futbolu

İspaniya Kubokunun yarımfinalının ilk oyununda “Atletiko” “Barselona”nı darmadağın edib - VİDEO

Cavab oyunu 3 martda Barselonada keçiriləcək
İngiltərə Premyer Liqası: “Arsenal” “Brentford”la oyunda xal itirib
02:10
Dünya futbolu

İngiltərə Premyer Liqası: “Arsenal” “Brentford”la oyunda xal itirib - VİDEO

“Arsenal” Premyer Liqa turnir cədvəlinə 57 xalla başçılıq edir
Deku “Barselona”nın Levandovskinin müqaviləsini hansı şərtlərlə uzadacağını izah edib
01:25
Dünya futbolu

Deku “Barselona”nın Levandovskinin müqaviləsini hansı şərtlərlə uzadacağını izah edib

Kataloniya klubunun polşalı ilə müqaviləsi 2026-cı ilin yayında başa çatır
“Monako” baş məşqçisinin lisenziyasının olmamasına görə cərimələnəcək
01:05
Dünya futbolu

“Monako” baş məşqçisinin lisenziyasının olmamasına görə cərimələnəcək

Pokonyoli 2025-ci ilin payızında Fransa klubunu idarə etməyə başlayıb
“Mançester Yunayted”in həmsahibi miqrantlar haqqında sözlərinə görə cəzalandırıla bilər
00:46
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”in həmsahibi miqrantlar haqqında sözlərinə görə cəzalandırıla bilər - YENİLƏNİB

Cim Retkliff miqrantların çoxluğunu tənqid edib
FİFA “Atletik Bilbao”ya yeni oyunçuların qeydiyyatını qadağan edib
00:27
Dünya futbolu

FİFA “Atletik Bilbao”ya yeni oyunçuların qeydiyyatını qadağan edib

Transfer qadağası 2028-ci ilin yanvar ayına qədər tətbiq edilib

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
11 Fevral 01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
11 Fevral 03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” minimal hesabla “Qəbələ”yə qalib gəlib
10 Fevral 20:58
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” minimal hesabla “Qəbələ”yə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma “Palms Sports Arena” keçirilib