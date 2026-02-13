Deku “Barselona”nın Levandovskinin müqaviləsini hansı şərtlərlə uzadacağını izah edib

“Barselona”nın idman direktoru Deku klubun 37 yaşlı hücumçusu Robert Levandovskinin müqaviləsinin hansı şərtlərlə uzadılacağı ilə bağlı sualı cavablandırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Kataloniya klubunun polşalı ilə müqaviləsi 2026-cı ilin yayında başa çatır.
“Düşünürəm ki, zaman göstərəcək. İnanıram ki, Robertin öz şəxsi planları var və bundan sonra nə olacağını görəcəyik. Hər hansı bir şey baş verməzdən əvvəl, Maliyyə Ədalətli Oyunu məsələsini də həll etməliyik; komandanın gələcəyini aydınlaşdırmalıyıq. Edə biləcəyimiz hər şeyi dəqiq başa düşdükdən sonra, Robertin vəziyyəti kimi mövcud problemləri həll edəcəyik” – Deku deyib.
Robert Levandovski 2022-ci ildə “Bavariya”dan “Barselona”ya keçib. O vaxtdan bəri hücumçu Kataloniya komandası ilə iki La Liqa titulunu, üç İspaniya Superkubokunu və bir İspaniya Kubokunu qazanıb. Bu mövsüm polşalı bütün yarışlarda klub üçün 29 oyun keçirib və bütün yarışlarda 13 qol vurub.