13 Fevral 2026
Dünya futbolu
Xəbərlər
13 Fevral 2026 01:05
48
“Monako” baş məşqçisinin lisenziyasının olmamasına görə cərimələnəcək

Baş məşqçi Sebastyan Pokonyolinin lisenziyasının olmaması səbəbindən “Monako” 425 min avro cərimələnəcək.

İdman.Biz bu barədə “L'Équipe” istinadən bildirir.

Nəşrin məlumatına görə, “Monako”nun məşqçisinin Fransanın yüksək liqasında klublara məşqçilik etmək üçün səviyyəsini və uyğunluğunu təsdiqləyən sertifikatı yoxdur. Bu səbəbdən “Monako” belçikalı mütəxəssisin komandanı çalışdırdığı hər Liqa 1 və ya Fransa Kuboku matçı üçün 25.000 avro ödəməyə məcburdur. Bu məbləğ hazırda 425.000 avrodur, lakin mövsümün sonuna qədər 750.000 avroya qədər arta bilər.

Pokonyoli 2025-ci ilin payızında Fransa klubunu idarə etməyə başlayıb. Onun rəhbərliyi altında “Monako” 23 oyun keçirib və onlardan səkkizində qalib gəlib. Komanda hazırda 21 turda 28 xal qazanaraq Liqa 1 cədvəlində 10-cu yerdədir.

