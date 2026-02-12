“Mançester Yunayted”in həmsahibi Britaniyadakı miqrantlarla bağlı mübahisəli sözlərini izah edib

“Mançester Yunayted”in həmtəsisçisi və transmilli şirkət olan INEOS-un rəhbəri Cim Retkliff Böyük Britaniyanın iqtisadi vəziyyəti ilə bağlı şərhlərini izah edib.
“Doqquz milyon insanın müavinət aldığı və çox sayda immiqrantın olduğu bir iqtisadiyyata sahib olmaq olmaz”, - İdman.Biz Retkliffin sözlərini sitat gətirir.
“Şərhlərimin Böyük Britaniya və Avropadakı bəzi insanları incitdiyinə və narahatlıq doğurduğuna görə dərin təəssüf edirəm. Bununla belə, iqtisadi artımı dəstəkləyən nəzarətli və yaxşı idarə olunan immiqrasiya məsələsini qaldırmaq vacibdir.
Şərhlərim Antverpendə keçirilən Avropa Sənaye Zirvəsində Böyük Britaniya siyasəti ilə bağlı sual-cavab sessiyası zamanı səsləndirildi. Burada Böyük Britaniyada iqtisadi artımın, iş yerlərinin, bacarıqların və istehsalın əhəmiyyətini müzakirə etdim.
Niyyətim hökumətlərin uzunmüddətli rifahın hamı üçün əlçatan olmasını təmin etmək üçün bacarıqlara, sənayeyə və iş yerlərinə investisiyalarla yanaşı miqrasiyanı da idarə etməli olduğunu vurğulamaq idi. Böyük Britaniyanın üzləşdiyi çətinliklər barədə açıq müzakirə aparmağımız vacibdir”, - Retkliff INEOS-un mətbuat xidmətinə bildirib.