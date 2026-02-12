12 Fevral 2026
AZ

“Mançester Yunayted”in həmsahibi Britaniyadakı miqrantlarla bağlı mübahisəli sözlərini izah edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 Fevral 2026 22:39
77
“Mançester Yunayted”in həmsahibi Britaniyadakı miqrantlarla bağlı mübahisəli sözlərini izah edib

“Mançester Yunayted”in həmtəsisçisi və transmilli şirkət olan INEOS-un rəhbəri Cim Retkliff Böyük Britaniyanın iqtisadi vəziyyəti ilə bağlı şərhlərini izah edib.

“Doqquz milyon insanın müavinət aldığı və çox sayda immiqrantın olduğu bir iqtisadiyyata sahib olmaq olmaz”, - İdman.Biz Retkliffin sözlərini sitat gətirir.

“Şərhlərimin Böyük Britaniya və Avropadakı bəzi insanları incitdiyinə və narahatlıq doğurduğuna görə dərin təəssüf edirəm. Bununla belə, iqtisadi artımı dəstəkləyən nəzarətli və yaxşı idarə olunan immiqrasiya məsələsini qaldırmaq vacibdir.

Şərhlərim Antverpendə keçirilən Avropa Sənaye Zirvəsində Böyük Britaniya siyasəti ilə bağlı sual-cavab sessiyası zamanı səsləndirildi. Burada Böyük Britaniyada iqtisadi artımın, iş yerlərinin, bacarıqların və istehsalın əhəmiyyətini müzakirə etdim.

Niyyətim hökumətlərin uzunmüddətli rifahın hamı üçün əlçatan olmasını təmin etmək üçün bacarıqlara, sənayeyə və iş yerlərinə investisiyalarla yanaşı miqrasiyanı da idarə etməli olduğunu vurğulamaq idi. Böyük Britaniyanın üzləşdiyi çətinliklər barədə açıq müzakirə aparmağımız vacibdir”, - Retkliff INEOS-un mətbuat xidmətinə bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ötən mövsüm UEFA-dan ən çox ödənişi PSJ alıb
23:25
Dünya futbolu

Ötən mövsüm UEFA-dan ən çox ödənişi PSJ alıb

“Barselona” UEFA ödənişlərinə görə ilk üçlüyə düşə bilməyib
Rahim Sterlinq “Feyenoord”a keçib
23:09
Dünya futbolu

Rahim Sterlinq “Feyenoord”a keçib

31 yaşlı cinah oyunçusunun son klubu “Çelsi” olub
UEFA Millətlər Liqasının püşkü atılıb
22:18
Dünya futbolu

UEFA Millətlər Liqasının püşkü atılıb

Azərbaycanın da olduğu D liqasında altı komanda iştirak edəcək
Çempionlar Liqası: “Qarabağ”ın oyununa 18 750 bilet satılıb
22:07
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ”ın oyununa 18 750 bilet satılıb - YENİLƏNİB

Qarşılaşma fevralın 18-də keçiriləcək
“Mundo Deportivo” Levandovskiyə transfer təklifi edən beş klubun adını açıqlayıb
20:24
Dünya futbolu

“Mundo Deportivo” Levandovskiyə transfer təklifi edən beş klubun adını açıqlayıb

Robert Levandovski “Barselona”ya 2022-ci ildə “Bavariya”dan keçib
“Aston Villa” “Nottingem Forest”in oyunçusunu 75 milyon avroya imzalayacaq
20:09
Dünya futbolu

“Aston Villa” “Nottingem Forest”in oyunçusunu 75 milyon avroya imzalayacaq

Gibbs-Uayt bu mövsüm bütün turnirlərdə 35 oyunda iştirak edib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
11 Fevral 01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
11 Fevral 03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər
“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib
10 Fevral 02:07
Dünya futbolu

“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib - VİDEO

“Vilyarreal” 45 xalla İspaniya çempionatının turnir cədvəlində dördüncüdür