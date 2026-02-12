Ötən mövsüm UEFA-dan ən çox ödənişi PSJ alıb

Fransanın PSJ klubu 2024/25 mövsümü üçün Avropa Futbol Assosiasiyaları İttifaqından (UEFA) 144,4 milyon avro ödəniş qazanıb.
İdman.Biz bu barədə UEFA-nın rəsmi saytına istinadən bildirir.
Parislilər finalda “İnter”i 5:0 hesabı ilə məğlub edərək Çempionlar Liqasının qalibi olublar.
Qeyd etmək lazımdır ki, yarımfinalda İtaliya klubuna 4:3 hesabı ilə uduzan “Barselona” UEFA ödənişlərinə görə ilk üçlüyə düşə bilməyib. Kataloniya klubu 116,5 milyon avro alıb.
2024/2025 mövsümü üçün UEFA-dan ən çox mükafat qazanan ilk 10 komanda aşağıdakılardır:
PSJ – 144,4 milyon avro
“İnter” – 136,6 milyon avro
“Arsenal” – 116,9 milyon avro
“Barselona” – 116,5 milyon avro
“Bavariya” – 105,8 milyon avro
“Borussiya Dortmund” – 102,1 milyon avro
“Real Madrid” – 101,8 milyon avro
“Liverpul” – 98,1 milyon avro
“Bayer” – 87,1 milyon avro
“Atletiko Madrid” – 84,9 milyon avro