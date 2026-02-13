FİFA “Atletik Bilbao”ya yeni oyunçuların qeydiyyatını qadağan edib

El Chiringuito xəbər verir ki, Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiyası (FIFA) “Atletik Bilbao”ya 2028-ci ilə qədər yeni oyunçuların qeydiyyatını qadağan edib.
İdman.Biz bildirir ki, bu qərar İspaniya klubunun təşkilatın tənzimləyici tələbləri ilə bağlı çoxsaylı pozuntuları səbəbindən verilib. Transfer qadağası 2028-ci ilin yanvar ayına qədər tətbiq edilib.
İspaniya liqasında 23 oyundan sonra “Atletik” 28 xalla 10-cu yerdədir.
“Atletik” növbəti matçını 15 fevralda səfərdə “Ovyedo”ya qarşı keçirəcək.
“Atletik” həmçinin 2025/26 mövsümündə Kral Kubokunun yarımfinalçısıdır. Turnirin yarımfinalının ilk oyununda komanda “Real Sosyedad”a 0:1 hesabı ilə məğlub olub.