13 Fevral 2026
FİFA “Atletik Bilbao”ya yeni oyunçuların qeydiyyatını qadağan edib

13 Fevral 2026 00:27
El Chiringuito xəbər verir ki, Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiyası (FIFA) “Atletik Bilbao”ya 2028-ci ilə qədər yeni oyunçuların qeydiyyatını qadağan edib.

İdman.Biz bildirir ki, bu qərar İspaniya klubunun təşkilatın tənzimləyici tələbləri ilə bağlı çoxsaylı pozuntuları səbəbindən verilib. Transfer qadağası 2028-ci ilin yanvar ayına qədər tətbiq edilib.

İspaniya liqasında 23 oyundan sonra “Atletik” 28 xalla 10-cu yerdədir.

“Atletik” növbəti matçını 15 fevralda səfərdə “Ovyedo”ya qarşı keçirəcək.

“Atletik” həmçinin 2025/26 mövsümündə Kral Kubokunun yarımfinalçısıdır. Turnirin yarımfinalının ilk oyununda komanda “Real Sosyedad”a 0:1 hesabı ilə məğlub olub.

