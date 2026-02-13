13 Fevral 2026
AZ

“Sevilya” prezidenti Serxio Ramosla niyə müqavilə imzalamadığını açıqlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
13 Fevral 2026 04:12
48
“Sevilya”nın prezidenti Xose Mariya del Nido müdafiəçi Serxio Ramosu oyunçu kimi transfer etməkdən imtina etməsinin səbəbini izah edib.

“Ramosun “Sevilya”da oynamayacağı qərarı mənim qərarımdır. İki il əvvəl onun burada oynaması və sonra qalması üçün nə qədər mübarizə apardığımı hər kəs bilir. Serxionun ətrafına dedim ki, eyni zamanda həm sahibi olmaq, həm də “Sevilya”da oynamaq uyğun deyil. Düzdür, bizim maaş limiti yoxdur, amma bunun idman məsələləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Digər rəhbərliyin bu qərarla heç bir əlaqəsi yoxdur", - İdman.Biz del Nidonun sözlərini sitat gətirir.

Daha əvvəl bildirilirdi ki, müdafiəçi doğma klubunun La Liqadakı yerini qoruyub saxlamasına və oyunçu karyerasına son qoymasına kömək etmək üçün mövsümü maaşsız başa vurmağa hazırdır. Futbolçu “Five Eleven Capital” ilə əməkdaşlıq çərçivəsində klubun sahibi ola bilər.

İdman.Biz
Məqalədə:

