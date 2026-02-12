12 Fevral 2026
Şlotterbek “Real Madrid”ə keçmək üçün “Borussiya”dan ayrılmağa hazırdır – Bild

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 Fevral 2026 00:10
“Borussiya Dortmund”un və Almaniya milli komandasının müdafiəçisi Niko Şlotterbek bildirib ki, klubdan yalnız “Real Madrid”dən ötrü ayrılmağa hazırdır.

İdman.Biz bu barədə Bild-ə istinadən xəbər verir.

Oyunçunun transfer haqqı 40-50 milyon avro olaraq qiymətləndirilir. “Real Madrid” müdafiəçi ilə fəal şəkildə maraqlanır. Şlotterbek 2027-ci ildə başa çatacaq alman klubu ilə hazırkı müqaviləsini uzatmağı planlaşdırmır. Daha əvvəl “Borussiya”nın oyunçuya maaşının üç qatından çox - 2,5 milyon avrodan 8 milyon avroya qədər artırılmasını təklif etdiyi bildirilirdi. Buna baxmayaraq, müdafiəçi karyerasını davam etdirmək üçün digər variantları nəzərdən keçirir. “Bavariya”, “Real Madrid” və “Barselona” da oyunçu ilə maraqlanır.

Şlotterbek bu mövsüm “Borussiya Dortmund”da bütün turnirlərdə 26 oyun keçirib, üç qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt onun transfer dəyərini 55 milyon avro olaraq qiymətləndirir.

