“Real Madrid” Avropa Superliqası məsələsində UEFA ilə barışdığını elan edib

11 Fevral 2026 20:16
“Real Madrid” rəsmi saytında Avropa Superliqasının fəaliyyəti ilə bağlı UEFA ilə razılığa gəldiyini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Madrid klubu əvvəllər bu turnirin zəruriliyini ən çox təbliğ edən qurum idi.

“UEFA, Avropa futbol klubları və “Real Madrid” Avropa klub futbolunun xeyrinə razılığa gəliblər.

Avropa futbolunun maraqları naminə bir neçə ay davam edən müzakirələrdən sonra UEFA, Avropa Futbol Klubları Assosiasiyası (EFC) və “Real Madrid” Avropa klub futbolunun rifahını təşviq edən, klubların uzunmüddətli dayanıqlığına vurğu edərək idman ləyaqəti prinsipini dəstəkləyən və texnologiyadan istifadə etməklə azarkeş təcrübəsini yaxşılaşdıran prinsiplər barədə razılığa gəldiklərini elan edirlər.

Bu razılaşma, prinsip etibarilə, bu prinsiplər tətbiq edildikdən və tətbiq edildikdən sonra Avropa Superliqası ilə bağlı hüquqi mübahisələrin həllinə də xidmət edəcək”, - “Los Blancos”un bəyanatında deyilir.

