11 Fevral 2026
AZ

“Tottenhem” “Real”ın müdafiəçisi ilə müqavilə imzalamaq üçün danışıqlara başlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 Fevral 2026 22:04
100
“Tottenhem” “Real”ın müdafiəçisi ilə müqavilə imzalamaq üçün danışıqlara başlayıb

Londonun “Tottenhem Hotspur” klubu cari mövsümün sonunda “Real Madrid”dən ayrılacağı ehtimal olunan alman müdafiəçi Antonio Rüdiger ilə müqavilə imzalamaq üçün kampaniyaya başlayıb.

İdman.Biz TEAMtalk-a istinadən xəbər verir ki, ingilis klubu qarşıdan gələn yay transfer pəncərəsində oyunçunu əldə etməyi düşünür.

Mənbənin məlumatına görə, “Tottenhem” Rüdigeri “Real Madrid”lə yeni müqavilə imzalamamağa inandırmağa ümid edir. Müdafiəçi əvvəllər “Real”da qalmaq üçün maaşının əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasına razılıq vermişdi.

Rüdiger gələcəyi ilə bağlı son qərarı verməyə tələsmir, lakin yenidən İngiltərədə oynamaq istəyini bildirib. “Vest Hem” və “Kristal Palas” da onun transferi üçün mübarizə aparır.

Bundan əlavə, müdafiəçinin karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirmək imkanı var və orada o, əhəmiyyətli maliyyə təklifləri ilə üzləşir. Transfermarkt-a görə, Rüdigerin “Real Madrid”lə hazırkı müqaviləsi bu yay başa çatır və onun transfer dəyəri 12 milyon avro olaraq qiymətləndirilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Nottingem Forest” baş məşqçini işdən çıxarmağı düşünür
22:19
Dünya futbolu

“Nottingem Forest” baş məşqçini işdən çıxarmağı düşünür

Dayç 2025-ci ilin oktyabrında işə götürülsə də, nəticələrini yaxşılaşdıra bilməyib
Portuqaliya millisinin DÇ-2026-da hədəfini müəyyən edilib
21:48
Dünya futbolu

Portuqaliya millisinin DÇ-2026-da hədəfini müəyyən edilib

Bu, Portuqaliyanın dünya çempionatlarında ardıcıl yeddinci çıxışıdır
“Tottenhem” Poçettinonu yeni baş məşqçi kimi nəzərdən keçirir – Ceykobs
21:33
Dünya futbolu

“Tottenhem” Poçettinonu yeni baş məşqçi kimi nəzərdən keçirir – Ceykobs

Poçettino hazırda ABŞ milli komandasında çalışır
“Real Madrid” Avropa Superliqası məsələsində UEFA ilə barışdığını elan edib
20:16
Dünya futbolu

“Real Madrid” Avropa Superliqası məsələsində UEFA ilə barışdığını elan edib

Madrid klubu daha əvvəl Superkubokun zəruriliyini ən çox təbliğ edən qurum idi
Simeonenin planına yeni nəfəs - Lookman həlledici ola bilər?
18:29
Futbol

Simeonenin planına yeni nəfəs - Lookman həlledici ola bilər?

Madrid klubunun yeni transferi kubok yarımfinalı ərəfəsində diqqət mərkəzinə düşüb
Reşford “Atletiko” ilə oyunda komandasına kömək edə bilməyəcək
17:47
Futbol

Reşford “Atletiko” ilə oyunda komandasına kömək edə bilməyəcək

“Barsa”nın hücumçusu dizindəki problemə görə heyətdən kənarda qaldı

Ən çox oxunanlar

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər