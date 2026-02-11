“Tottenhem” “Real”ın müdafiəçisi ilə müqavilə imzalamaq üçün danışıqlara başlayıb

Londonun “Tottenhem Hotspur” klubu cari mövsümün sonunda “Real Madrid”dən ayrılacağı ehtimal olunan alman müdafiəçi Antonio Rüdiger ilə müqavilə imzalamaq üçün kampaniyaya başlayıb.
İdman.Biz TEAMtalk-a istinadən xəbər verir ki, ingilis klubu qarşıdan gələn yay transfer pəncərəsində oyunçunu əldə etməyi düşünür.
Mənbənin məlumatına görə, “Tottenhem” Rüdigeri “Real Madrid”lə yeni müqavilə imzalamamağa inandırmağa ümid edir. Müdafiəçi əvvəllər “Real”da qalmaq üçün maaşının əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasına razılıq vermişdi.
Rüdiger gələcəyi ilə bağlı son qərarı verməyə tələsmir, lakin yenidən İngiltərədə oynamaq istəyini bildirib. “Vest Hem” və “Kristal Palas” da onun transferi üçün mübarizə aparır.
Bundan əlavə, müdafiəçinin karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirmək imkanı var və orada o, əhəmiyyətli maliyyə təklifləri ilə üzləşir. Transfermarkt-a görə, Rüdigerin “Real Madrid”lə hazırkı müqaviləsi bu yay başa çatır və onun transfer dəyəri 12 milyon avro olaraq qiymətləndirilir.