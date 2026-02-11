12 Fevral 2026
“Yuventus” Premyer Liqa klubunun qapıçısını transfer etmək istəyir

11 Fevral 2026 23:20
“Yuventus” klubu “Tottenhem”in qapıçısı Qulyelmo Vikario ilə maraqlanır və klub yayda onu transfer etməyi düşünür.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Tottenhem” italyan futbolçunu təxminən 25 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.

“La Gazzetta dello Sport” qəzetinin məlumatına görə, əgər fürsət yaranarsa, “Yuventus” Vikarionu əlverişli şərtlərlə transfer etməyə hazırdır.

“Yuventus”dan başqa, “İnter” də “Tottenhem”in qapıçısını izləyir. Turin klubu bir neçə İngiltərə Premyer Liqası klubunun maraq dairəsinə düşən qapıçısı Mikele Di Qreqorionu satmağı düşünməyə hazırdır. “Yuventus” və “İnter” Vikarionu İtaliya millisinin üzvü olması səbəbindən nəzərdən keçirirlər.

Qulyelmo Vikario 2023-cü ildə “Tottenhem”lə müqavilə imzalayıb və “Empoli”dən 18 milyon avroya transfer olub. Onun müqaviləsi 2028-ci ilin iyun ayına qədərdir. Qapıçı bu mövsüm “Tottenhem”in heyətində bütün yarışlarda 36 oyunda iştirak edib, 48 qol buraxıb və 13 dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb.

