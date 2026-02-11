“Liverpul” rəhbərliyi Slot üçün mövsümün prioritet hədəflərini müəyyən edib

“Liverpul”un baş məşqçisi Arne Slotun gələcəyi komandanın hazırkı nəticələrinə görə qeyri-müəyyən olaraq qalır.
İdman.Biz bildirir ki, ingilis klubunun rəhbərliyi niderlandlı mütəxəssisi Premyer Liqa titulunu qazanmaq üçün prioritet hədəfindən əl çəkərək, səylərini Çempionlar Liqası və İngiltərə Kubokuna yönəltməyə çağırıb. Bu barədə “The Touchline” məlumat verib.
Slotun istefası cari mövsümün sonunda baş verə bilər. Kubok qazanmaq Slotun mövqeyini qoruması üçün əsas şərtdir. Bundan əlavə, “mersisaydlılar” növbəti mövsüm üçün Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində yer almalıdırlar. Bu məqsədlərə çatılmazsa, hollandiyalı mütəxəssisin müqaviləsi vaxtından əvvəl ləğv edilə bilər. 46 yaşlı məşqçinin hazırkı müqaviləsi 2024-cü ildə imzalanıb və 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir.
“Liverpul” hazırda 25 oyundan sonra 39 xalla Premyer Liqa turnir cədvəlində altıncı yerdədir. “Mersisaydlılar” İngiltərə Kubokunun dördüncü raunduna vəsiqə qazanıblar. Klub Çempionlar Liqası kampaniyasını 1/8 finalda davam etdirəcək.